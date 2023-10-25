تاثیر رژیم مدیترانه ای در تسکین علائم اختلال استرس پس از سانحه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «یانگ یو لیو»، نویسنده این مطالعه در بیمارستان زنان و بریگهام در بوستون، گفت: «رابطه بسیار جالبی بین میکروبیوم روده انسان و مغز وجود دارد.»

وی در ادامه افزود: «ما از طریق مطالعه خود، چگونگی ارتباط عواملی مانند رژیم غذایی با علائم اختلال استرس پس از سانحه را بررسی کردیم.»

اختلال استرس پس از سانحه، یک اختلال سلامت روان مبتنی بر تروما است. برخی از افراد پس از تجربه یک موقعیت نگران کننده و هولناک شامل آسیب شدید، خشونت، تهدید به مرگ یا مرگ واقعی به آن مبتلا می‌شوند.

این اختلال نه تنها بر فرد تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند به خانواده، صنعت مراقبت‌های بهداشتی و جامعه نیز تعمیم یابد.

افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه در معرض خطر ابتلاء به بیماری‌های مزمن مانند بیماری قلبی، سکته مغزی، دیابت، بیماری‌های خود ایمنی و مرگ زودرس هستند.

لیو افزود: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که رابطه اختلال استرس پس از سانحه و میکروبیوم روده انسان یک حوزه تحقیقاتی امیدوارکننده است که ممکن است به توصیه‌هایی برای کاهش پیامدهای منفی سلامتی ناشی از این اختلال منجر شود.»

برای مطالعه این موضوع، محققان داده‌هایی را از ۱۹۱ شرکت‌کننده جمع‌آوری کردند.

محققین شرکت کنندگان را به سه گروه تقسیم کردند: احتمال ابتلاء به اختلال استرس پس از سانحه؛ در معرض تروما اما بدون اختلال استرس پس از سانحه؛ و بدون قرار گرفتن در معرض تروما.

همه شرکت کنندگان دو نمونه مدفوع، یک بار در ابتدای مطالعه و دوباره شش ماه بعد ارائه کردند. دلیل نمونه‌ها داشتن اطلاعات DNA میکروبی و تأیید پایداری میکروبیوم روده شرکت‌کننده در طول شش ماه بود.

محققان سپس به ارتباط بین آرایش کلی میکروبیوم و سایر عوامل فردی مانند علائم فرد، شاخص توده بدنی (BMI)، سن و رژیم غذایی پرداختند.

این تیم دریافتند که عوامل خاصی (BMI، افسردگی و استفاده از داروهای ضد افسردگی) با ساختار میکروبیوم مرتبط است.

سپس دانشمندان رابطه بین رژیم غذایی و علائم اختلال استرس پس از سانحه را ارزیابی کردند و دریافتند شرکت کنندگانی که رژیم مدیترانه ای را دنبال می‌کردند علائم اختلال استرس پس از سانحه کمتری داشتند.

خوردن گوشت قرمز و فرآوری شده با علائم این اختلال همراه بود. خوردن غذاهای گیاهی با علائم اختلال استرس پس از سانحه ارتباطی نداشت.

سپس این تیم ارتباط بین علائم و ترکیب میکروبیوم روده را بررسی کردند.

آنها دریافتند که میکروبی به نام Eubacterium eligens در چهار نقطه زمانی مختلف نقش محافظتی دارد.

E. eligens با اجزای رژیم غذایی مدیترانه ای مانند سبزیجات، میوه‌ها و ماهی ارتباط مثبت داشت و ارتباط منفی با گوشت قرمز یا فرآوری شده داشت که افرادی که از رژیم مدیترانه ای پیروی می‌کنند معمولاً مصرف آن را محدود کرده یا از خوردن آن اجتناب می‌کنند.

لیو گفت: «این هیجان انگیز است که نتایج ما نشان می‌دهد که رژیم غذایی مدیترانه ای ممکن است تسکین بالقوه ای برای افرادی که علائم اختلال استرس پس از سانحه را تجربه می‌کنند فراهم کند. ما مشتاقیم درباره رابطه بین اختلال استرس پس از سانحه، رژیم غذایی و میکروبیوم روده بیشتر بدانیم. در مطالعه آینده، تلاش خواهیم کرد تا اثربخشی پروبیوتیک ها را به عنوان روشی برای جلوگیری از این اختلال تأیید کنیم.»