فراخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران برای پذیرش دستیار در دوره فلوشیپ

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام مرحله تکمیل ظرفیت برای پذیرش دستیار در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، دانشگاه های علوم پزشکی موظف شدند در صورت داشتن ظرفیت خالی، شرایط خود را برای پذیرش دستیار در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) اعلام کنند.

در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی تهران، فراخوان دانشگاهی برای پذیرش دستیار در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) را اعلام کرده است.

داوطلبان می توانند با مراجعه به آدرس ذیل https://app.epoll.pro/29379225 از تاریخ ۶ تا ۸ آبانماه ۱۴۰۲ مدارک ثبت نامی را بارگذاری کنند.

مدارک و شرایط متقاضیان پس از بررسی در دانشگاه، طبق مقررات با تایید نهایی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

متقاضیان برای اطلاع از زمان و مکان برگزاری آزمون لازم است با گروه مربوطه تماس بگیرند.

فراخوان دانشگاه علوم پزشکی تهران صرفا برای مقطع فلوشیپ رشته هایی است که در جدول مربوطه اعلام شده و بر اساس ظرفیت وزارت بهداشت است.

مدارک مورد نیاز:

۱. گواهی معاف یا انجام تعهدات قانونی (ضریب کا) تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ صادرشده از معاونت درمان یا مرکز امور هیات‌ علمی وزارت بهداشت برای کسانی که به‌صورت مشروط ثبت‌ نام کرده‌اند.

۲. تصویر شناسنامه (از تمام صفحات) کارت ملی و عکس ۴*۳

۳. نامه از محل استخدام مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل (برای شاغلین در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها)

۴. تصویر کارت پایان یا معافیت از خدمت نظام‌وظیفه برای آقایان به‌صورت کارت هوشمند یا گواهی تعویض از مراکز پلیس + ۱۰

تبصره ۱: مشمولان ماده یک قانون نحوه تأمین اعضا هیات‌ علمی باید از نظر سازمان وظیفه عمومی ناجا منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.

تبصره ۲ :پذیرفته شدگان مشمولی که خدمت نظام وظیفه خود را به صورت انجام طرح تحقیقاتی در بنیاد نخبگان انجام می دهند برای ادامه تحصیل ملزم به توقف طرح و اخذ معافیت تحصیلی از سازمان نظام وظیفه هستند.

۵. تصویر حکم استخدامی

۶. تصویر مدرکی دال بر قبولی دانشنامه تخصصی

داوطلبان باید برای اطلاع از قوانین و مقررات صادر شده از سوی وزارت بهداشت به سایت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کنند.