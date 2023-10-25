دستگیری قاچاقچی هروئین در جنوب غرب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور در تشریح جزئیات این خبر اعلام کرد: بنابر اعلام شکایت و گزارش تعدادی از شهروندان محترم تهرانی در جنوب غرب تهران مبنی بر فعالیت مشکوک و ایجاد مزاحمت ساکن یک باب منزل در زمینه فروش و قاچاق مواد مخدر، پرونده‌ای در این خصوص در اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب تشکیل و بررسی و تحقیق پیرامون جزئیات آن در دستور کار مأموران قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: سرانجام پس از رصد نامحسوس و شناسایی متهم و انجام تمامی جوانب و مقدمات عملیات اکیپی از مأمورین پلیس ضمن هماهنگی با مراجع قضائی و رعایت جوانب قانونی و حقوق شهروندی به محل سکونت متهم مراجعه و نسبت به بازداشت و تفهیم اتهام وی اقدام کردند وبا ورود به مخفیگاه این قاچاقچی، سریعاً نسبت به جست جو و بازرسی دقیق محل اقدام که در این بین مقدار ۱۰ کیلوگرم هروئین کشف شد.

سرهنگ حسین باباپور در پایان اعلام کرد: متهم در بازجویی‌ها به جرم انتسابی اعتراف و جهت پیگرد قضائی و انجام مراحل قانونی پس از انتقال به مقر پلیس به مراجع قضائی تحویل داده شد.