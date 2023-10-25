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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۵۷

سرهنگ باباپور خبر داد؛

دستگیری قاچاقچی هروئین در جنوب غرب تهران

دستگیری قاچاقچی هروئین در جنوب غرب تهران

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب از دستگیری قاچاقچی هرویین در جنوب غرب تهران خبر داد و گفت: از مخفیگاه این تبهکار ۱۰ کیلو گرم ماده مخدر هروئین کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور در تشریح جزئیات این خبر اعلام کرد: بنابر اعلام شکایت و گزارش تعدادی از شهروندان محترم تهرانی در جنوب غرب تهران مبنی بر فعالیت مشکوک و ایجاد مزاحمت ساکن یک باب منزل در زمینه فروش و قاچاق مواد مخدر، پرونده‌ای در این خصوص در اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب تشکیل و بررسی و تحقیق پیرامون جزئیات آن در دستور کار مأموران قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: سرانجام پس از رصد نامحسوس و شناسایی متهم و انجام تمامی جوانب و مقدمات عملیات اکیپی از مأمورین پلیس ضمن هماهنگی با مراجع قضائی و رعایت جوانب قانونی و حقوق شهروندی به محل سکونت متهم مراجعه و نسبت به بازداشت و تفهیم اتهام وی اقدام کردند وبا ورود به مخفیگاه این قاچاقچی، سریعاً نسبت به جست جو و بازرسی دقیق محل اقدام که در این بین مقدار ۱۰ کیلوگرم هروئین کشف شد.

سرهنگ حسین باباپور در پایان اعلام کرد: متهم در بازجویی‌ها به جرم انتسابی اعتراف و جهت پیگرد قضائی و انجام مراحل قانونی پس از انتقال به مقر پلیس به مراجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 5921799

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