مدال برنز مسابقات جهانی تنیس روی میز به دختر دارابی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی رقابت‌های دختران زیر ۱۷ سال آزاد جهانی (کانتندر) لبنان در شهر جزینه پیگیری شد و فاطمه یزدان پناه تنیسور دارابی به مدال برنز دست یافت.

فاطمه یزدانپناه پس از حضور در مسابقات قهرمانی آسیایی قطر در قالب تیم ملی نوجوانان کشور و در اولین حضور خود در مسابقات جهانی خوش درخشید و ابتدا در مرحله مقدماتی با شکست همه حریفان خود به عنوان سرگروه به جدول ۱۶ نفره حذفی صعود کرد و پس از صعود به مرحله نیمه نهایی در مصاف با عسل ایرکابائوا، قهرمان این رقابت‌ها از ازبکستان با حساب ۳ بر ۱ شکست خورد و به مدال برنز بسنده کرد.

هدایت پینگ پنگ بازان کشورمان برعهده حوری آقامیری است.

