۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۷

استقلال ۵ میلیارد تومان جریمه شد

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای چهار پرونده لیگ برتری را صادر کرد که بر اساس آن باشگاه‌های مس رفسنجان، استقلال و استقلال خوزستان به پرداخت مبالغ سنگین محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره چهار پرونده لیگ برتری صادر کرد که آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت امیرمهدی جان ملکی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۶۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۷۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت گل گهرسیرجان از باشگاه استقلال (سامان فلاح)، باشگاه استقلال به پرداخت مبلغ ۴۸ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی به میزان ماهانه پنح درصد از کل مبلغ بدهی بابت ایام فوق، وفق مفاد قرارداد و مطابق خواسته خواهان و همچنین هزینه دادرسی مبلغ یک میلیارد و ۸۵۸ میلیون و ۱۰ هزار ریال در حق باشگاه گل گهر محکوم شد. راجع به مابقی خواسته به میزان ۷ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال کمیته وضعیت حکم به بی‌حقی صادر کرد.

*در پرونده شکایت پیمان رنجبری از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۹ میلیون و ۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت محسن فروزان از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۷۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به خواسته های دیگر خواهان قرار رد صادر کرد.

      خوب پرسپولیس باخته ۳بر۱ حالا شما چقدر فشاری شدید الکی برای استقلال حاشیه درست کنید

