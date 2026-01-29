استقلال ۵ میلیارد تومان جریمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره چهار پرونده لیگ برتری صادر کرد که آرای صادره به شرح زیر است:

*در پی شکایت امیرمهدی جان ملکی از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۶۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۷۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت گل گهرسیرجان از باشگاه استقلال (سامان فلاح)، باشگاه استقلال به پرداخت مبلغ ۴۸ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال بابت وجه التزام قراردادی به میزان ماهانه پنح درصد از کل مبلغ بدهی بابت ایام فوق، وفق مفاد قرارداد و مطابق خواسته خواهان و همچنین هزینه دادرسی مبلغ یک میلیارد و ۸۵۸ میلیون و ۱۰ هزار ریال در حق باشگاه گل گهر محکوم شد. راجع به مابقی خواسته به میزان ۷ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال کمیته وضعیت حکم به بی‌حقی صادر کرد.

*در پرونده شکایت پیمان رنجبری از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۹ میلیون و ۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*با توجه به شکایت محسن فروزان از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۷۲۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به خواسته های دیگر خواهان قرار رد صادر کرد.