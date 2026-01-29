ضرغامی: تنگه هرمز جهنم ترامپ خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عزتالله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی و وزیر سابق گردشگری و صنایع دستی، در دهمین همایش سراسری «دیدهبان شفافیت و عدالت» با رویکرد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شفافیتطلبی و عدالتخواهی، اظهار کرد: برخی از دوستان نیروهای انقلابی و اصولگرا به بنده تذکر میدادند که این واژه «اصحاب قدرت» که شما دائماً به کار میبرید، به حاکمیت و اصل نظام بازمیگردد و بهتر است کمتر از آن استفاده کنید؛ زیرا «قدرت» در فرهنگ اصلاحطلبان و نویسندگان، گاه منظور خاصی دارد.
وی افزود: حتی یکی از رؤسای محترم قوا در جلسهای مهم، شدیداً به بنده اعتراض کرد و گفت این واژهای که شما به کار میبرید، واژه خوبی نیست و به دستگاه حاکمیت و نظام بازمیگردد و ممکن است برای افراد شبهه ایجاد کند که شما در حال زیر سؤال بردن آنها هستید.
ضرغامی عنوان کرد: در ابتدای سخنانم دو جمله از حضرت آقا را که بسیار از آن استفاده میکنم، عرض میکنم. ایشان با صراحت در سال ۸۱ فرمودند: «زیان بزرگ فساد اقتصادی این است که پول را در خدمت قدرت و قدرت را در خدمت پول به کار میگیرند و دور باطلی به وجود میآید.»
عضو شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: وقتی از قدرت، مسئولیت و مدیریت برای جمعآوری ثروت و پول استفاده شود، سپس همان پول مجدداً در خدمت خریدن آرای رأیدهندگان قرار گیرد ـ چه خرید آشکار و چه خرید پنهان از طریق تبلیغات فریبنده ـ این مردمسالاری و دخالت مردم در امور نیست، بلکه رأی مردم بازیچه میشود.
وی ادامه داد: رابطه «اصحاب قدرت» تعارف ندارد. آقایان اشاره کردند به ماجرای «قارون»؛ قارون نسبت نزدیک با حضرت موسی(ع) داشت، اما فرعون وقتی او را شناسایی کرد، از رانت فرعون استفاده کرد و ثروتش روزبهروز افزون شد، تا جایی که در برابر موسی ایستاد و در نهایت طبق آیات قرآن، زمین شکافته شد و قارون در زمین فرو رفت.
ضرغامی گفت: من توفیق داشتم در برخی مناسبتها از جمله ۱۳ آبان و نیز سالگرد شهید مطهری، درباره شخصیتها صحبت کنم و اشاره کردم که اگر درباره افراد حرف میزنیم، نظام زیر سؤال نمیرود؛ نظام سر جای خود است. کسی نگوید اگر فلان آقا را نقد دارید، نظام را زیر سؤال بردهاید. اما آسیبشناسی میخواهم بگویم؛ اگر وارد این حوزه شوید، شما را متهم میکنند.
وی افزود: در موضوع اعتراضات، سه دسته وجود دارد؛ دسته سوم جوانانی هستند که گرفتارند، به آینده امیدی ندارند و چشمانداز روشنی پیش رویشان نیست. این همه اخبار فساد و اتفاقات ناشایست را میبینند و میریزند بیرون و دشمن نیز سوءاستفاده میکند.
عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که ۱۱ هزار نفر از این افراد مصاحبه شدند و برخی آموزشدیده بودند؛ اما جوانی که گرفتار است و زندگیاش از هم پاشیده، وارد خانه میشود و نمونههایش را همه ما داریم؛ خواهر و برادر دور هم، اما همه بیکار و گرفتار. پیامبر(ص) فرمودند اگر نان نباشد، وقتی فقر میآید، ایمان هم دچار خدشه میشود. تبلیغ دین امروز زمانی جا میافتد که نشان دهیم نظامی که به نام دین آمد، درست اداره میشود؛ وگرنه میگویند دین شخصی است.
ضرغامی عنوان کرد: سر خودمان کلاه نگذاریم؛ وقتی ۳۵۰ مسجد و مصلا آسیب میبیند، همه را نمیتوان به عوامل بیگانه نسبت داد. بسیاری از این افراد اصلاً شناختی از دین و نظام ندارند. اگر با خشونت برخورد شود، این وضعیت تبدیل به کینه میشود؛ همانطور که جراحی لازم است، اما بعد از آن نیز باید مراقبت کرد.
وی بیان کرد: در خیابان چهار نفر کشته میشوند و کشور باید اداره شود. من کاملاً از نیروها دفاع میکنم، اما وقتی تصاویر بیرون میآید و خانوادهها فرزندشان را در پلاستیک سیاه میگذارند، این مسئله بسیار سنگین است. آمار شهدا فقط شهدای بسیجی و نیروهای انقلابی نیستند.
وی با تاکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب با درایت و هوشمندی، رویکردی گشادهروانه و شفاف در پیش گرفتند گفت: همانطور که اشاره شده، آمار شهدای حوادث اخیر حدود ۲۴۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر اعلام شده است. همچنین، آقای پزشکیان اقدام شایستهای انجام دادند و اعلام کردند که فهرست اسامی این عزیزان منتشر خواهد شد؛ در حالی که پیش از این امکان چنین اقدامی وجود نداشت. به عنوان مثال، در دوران دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۸، با وجود پیگیریهای مکرر درباره تعداد کشتهشدگان، رقم دقیق و روشنی تا پایان اعلام نشد. اما هنگامی که دشمنان با ادعاهای نادرست مانند عدد ۳۶ هزار نفر یا ارسال ناو جنگی، مدعی حمایت از مردم ایران در برابر کشتار میشوند، فضاسازی جهانی علیه کشور صورت میگیرد. در چنین شرایطی، ضروری است که خودمان آمار واقعی را به طور شفاف اعلام کنیم. اقدام اخیر در انتشار اسامی و همچنین دعوت از مردم برای تکمیل فهرست در صورت شناسایی نامی از قلم افتاده، بسیار حرکت مثبت و ارزشمندی است.
ضرغامی ادامه داد: دشمن اعداد بزرگ مطرح میکند و فضا را جهانی میسازد. اگر این اتفاقات بهدرستی مدیریت میشد، برخی فسادهای بزرگ رخ نمیداد و کسی جرأت نمیکرد یک کلمه بگوید.
وی ادامه داد: نظارت باید واقعی باشد. من بعضی مواقع میگویم فضای مجازی آمده است که انقلاب اسلامی را مجازی کند؛ رسانههای مجازی میتوانند حرف بزنند، اما بسیاری از افراد درگیر اسباب قدرت و ثروتمندیاند و از خدا نمیترسند.
ضرغامی گفت: جامعهای که نسبت به کنشها واکنش نشان میدهد، جامعهای زنده است. پزشک وقتی میبیند پا تکان نمیخورد، یعنی عصب موجود نیست؛ شما شمشیر بزنید، اما وقتی واکنش نشان میدهد، یعنی زنده است.
وی افزود: بسیار خوب است که زخم درد میآورد و جامعه متوجه میشود؛ به شرط آنکه جامعه زنده باشد. عضو شورای عالی فضای مجازی اظهار کرد: رسانهها، مردم و نیروهای انقلاب باید به برخی از تاریکخانهها پرتوافکنی کنند تا برخی از این زخمها، مانند یک جراح، همهجا را نپوشاند و بر همانجا متمرکز شود تا زخم مداوا شود. اگر ما توانستیم کار کنیم، دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند؛ به فضل الهی.
ضرغامی با اشاره به تهدیدهای ترامپ و آمریکا در منطقه علیه کشورمان، عنوان کرد: دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند و به فضل الهی تنگه هرمز جهنم ترامپ خواهد بود .
عضو شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: حوادثی که در این چند روز آخر اتفاق افتاد، نشاندهنده حقانیت و ضلالت و حقارت دشمن خواهد شد.
