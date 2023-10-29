محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره جزئیات مذاکره با مربیان تراز اول والیبال دنیا گفت: ما وظیفه داریم با مربیان مختلفی که فکر می‌کنیم توانایی کمک کردن به تیم ما را دارند وارد مذاکره شویم. با آن‌ها در مورد وضعیت تیم ملی ایران و برنامه‌هایی که برای یک سال آینده دارند صحبت می‌کنیم. وقتی با این مربیان به جمع‌بندی رسیدیم وارد بحث‌های دیگر می‌شویم. مذاکره با این مربیان به معنای انعقاد قرارداد نیست. با آن‌ها مذاکره می‌کنیم تا از شرایط یکدیگر مطلع شویم و مربیانی که احتمال آمدن آن‌ها به ایران زیاد باشد را شناسایی می‌کنیم.

زمانی با یک مربی به توافق می‌رسیم که از او برنامه بگیریم

رئیس فدراسیون والیبال تأکید کرد: در وهله اول ما با مربیانی وارد مذاکره می‌شویم که انگیزه و علاقه کار کردن با ایران را داشته باشند. خیلی از مربیان دوست دارند با تیم ملی ایران کار کنند اما برخی از آن‌ها محدودیت‌هایی دارند که ما پس از مذاکره شرایطشان را بررسی می‌کنیم. ما زمانی می‌توانیم بگوییم فدراسیون والیبال ایران با «پیاتزا» به توافق رسیده که برنامه از او بگیریم و در کمیته فنی هم آن را مطرح کنیم. فعلاً در حد مذاکره با این نفرات پیش رفتیم.

وی در واکنش به صحبت‌های «روبرتو پیاتزا»، سرمربی ایتالیایی تیم ملی هلند که مذاکراتش با فدراسیون والیبال را رد کرده است، گفت: من خودم هم از این موضوع تعجب کردم. ما با مربیان مذاکره می‌کنیم و از آن‌ها مشورت هم می‌گیریم. این مربی قرارداد باشگاهی و ملی با تیم هلند دارد. بهترین زمان برای مربیان ماه‌های آخر سال میلادی است و آن‌ها در مورد ادامه کارشان تصمیم می‌گیرند.

فدراسیون با هیچ مربی هنوز به جمع بندی نرسیده است

رئیس فدراسیون والیبال عنوان کرد: من با «استویچوف» هم وارد مذاکره شدم. در این مذاکرات انتظاری که از تیم ایران دارم را تشریح می‌کنم تا ببینیم به چه جمع‌بندی می‌رسیم. فدراسیون والیبال تاکنون با هیچ مربی به جمع بندی نرسیده است. در حال حاضر تنها درخواست‌های خودمان را مطرح کردیم تا مربیان هم نظرات خودشان را مطرح کنند. با ۱۲ مربی هم وارد مذاکره شدیم، از بین آن‌ها کسانی که شرایط حضور ندارند حذف شدند.

شاید آلکنو به عنوان مشاور با ما کار کند

وی گفت: برخی مربیان به من پیغام دادند که اواخر ژانویه می‌توانند نظرشان را اعلام کنند. برخی از مربیان هم پیغام دادند این موضوع علنی نشود تا یک ماه دیگر تصمیم نهایی را بگیرند. معمولاً مربیان تراز اول دنیا این خصوصیت اخلاقی را دارند. ما هم به دنبال این هستیم که چه شرایطی برای تیم ملی والیبال ما مناسب است.

داورزنی خاطرنشان کرد: هیچ مربی تراز اولی که بیکار نیست به غیر از شرایطی که در روسیه به وجود آمده و وضعیتی که آلکنو دارد. البته که آلکنو هم شرایط خاص خودش را دارد و حتی ممکن است الزاماً به عنوان سرمربی با ما کار نکند و شاید به عنوان مشاور با تیم ما کار کند. بالاخره تمامی این فرضیات وجود دارد.

نیمکت تیم ملی به اقتدار نیاز دارد

داورزنی در پاسخ به این سوال که از بین گزینه‌هایی که با آن‌ها وارد مذاکره شدید کدام یک از نظر مسائل مالی، مدت حضور به شرایط فدراسیون نزدیک‌تر بوده است، عنوان کرد: موضوعات مالی جزو مسائل ثانویه است. اولین چیزی که برای ما اهمیت زیادی دارد کدام مربی با چه ویژگی‌ای با تیم ملی ما می‌تواند کار کند. نیمکت تیم ملی باید اقتدار داشته باشد و روزهای خوب والیبال به تیم ملی برگردد.

در مذاکرات با مربیان تراز اول به دنبال شوآف نیستیم

وی گفت: طبیعی است سرمربی باید قدرت رهبری خوبی داشته باشد. نکته مهم‌تر اینکه سرمربی تیم ملی باید با بازیکنان ایران آشنایی داشته باشد چون ما زمان زیادی نداریم. مربیانی که فقط به دنبال بیزینس هستند به درد والیبال ایران نمی‌خورد. برخی مسائل در جریان مذاکره با مربیان مشخص می‌شود. ما فعلاً با هیچ گزینه‌ای هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. در مذاکرات هم به دنبال شوآف نیستیم. ما به دنبال درمان والیبال می‌گردیم تا بتوانیم به نتیجه برسیم.

داورزنی عنوان کرد: زمانی که «ولاسکو» در ایران بود او معتقد بود اگر با تیم ایتالیا قهرمانی مسابقات جهان را به دست بیاورد کار بزرگی انجام نداده بلکه زمانی باید در یک چالش قرار بگیرم که با تیم ایران نتیجه‌ای را به دست بیاورم که کمتر کسی موفق به کسب آن شده است. بنابراین برای من مهم است که انگیزه مربی چه چیزی است که می‌خواهد با تیم ملی ایران کار کند.

به مربیان تراز اول می‌گویم مردم ایران به نتایج تیم ملی حساسند

وی گفت: کسی می‌تواند هدایت تیم ملی ایران را برعهده بگیرد تا بتواند خواسته‌های ما را برآورده کند. زمانی هم که با مربیان مذاکره می‌کنیم به آن‌ها می‌گویم تیم این امکانات را دارد و خواسته‌مان را مطرح می‌کنیم. ما مجبوریم با مربیان مختلف صحبت کنیم تا در نهایت یکی از این مربیان به خدمت تیم ملی دربیایند. برخی از مربیان در مورد وضعیت کمپ تیم ملی سوال می‌پرسند، البته من هم به همه آن‌ها تأکید می‌کنم در ایران مردم روی نتایج تیم ملی حساس هستند.

داورزنی اظهارداشت: در حال حاضر والیبال ایران در رده نوجوانان و جوانان در جهان قهرمان شده و این نسل می‌تواند به تیم ملی بزرگسالان کمک زیادی کند و ما فقط باید به دنبال برنامه‌ریزی خوب و منسجم باشیم تا از ظرفیت والیبال ایران استفاده کنیم. تمامی مسائل در مذاکرات عنوان می‌شود و پس از آن در کمیته فنی در رابطه با آن‌ها تصمیم می‌گیریم.

ابلاغ بازنشستگی‌ام به وزارت صادر نمی‌شود؛ چون بازنشسته نیستم

رئیس فدراسیون والیبال در مورد عدم ابلاغ نامه بازنشستگی‌اش به وزارت ورزش گفت: طبیعی است که هیچ نامه‌ای بابت این موضوع به وزارت ورزش ارسال نشده است به این خاطر که من بازنشسته نیستم. سال گذشته بعد از اینکه مدت مأموریت من از وزارت ورزش به فدراسیون والیبال به پایان رسیده بود و دو تا ۵ سال گذشته بود، برای ادامه آن می‌باست دولت درخواست می‌کرد که کمیسیون امور استخدامی نظر نهایی را اعلام کند.

حکم سازمان بازنشستگی برای من صادر نشده است

داورزنی خاطرنشان کرد: در دولت روحانی این اتفاق رخ داد و در دولت فعلی هم این کمیسیون مأموریت من را تمدید کرد. من الان بازنشسته نیستم و تا ۶۵ سالگی با نظر وزیر ورزش می‌توانم کار کنم. برخی دوستان بحث بازنشستگی را مطرح می‌کنند که درست نیست. کسی بازنشسته محسوب می‌شود که حکم سازمان بازنشستگی برای او صادر شده باشد و پرونده‌اش به سازمان بازنشستگی ارسال شده باشد، در این شرایط فرد از لیست کارمندان دولت خارج می‌شود و در لیست بازنشستگان سازمان بازنشستگی قرار می‌گیرد.

طبق قانون تا ۶۵ سالگی می‌توانم خدمت کنم

رئیس فدراسیون والیبال در پاسخ به این سوال که او ۴۴ سال خدمت کرده و طبق قانون با این سابقه باید بازنشسته شود، عنوان کرد: قانون این اجازه را می‌دهد با نظر بالاترین مقام اجرایی، فرد با ۳۵ سال سابقه و سن ۶۵ سال بازنشسته شود. من هم‌اکنون ۶۲ سال سن دارم و سه سال دیگر می‌توانم خدمت کنم. ارگانی که باید تشخیص بدهد من می‌توانم فعالیتم را ادامه دهم یا خیر، جای دیگری است.

مراجع قانونی به فرد بازنشسته اجازه حضور در انتخابات را نمی‌دهند

داورزنی تأکید کرد: ما باید ببینم در آینده چه اتفاقی می‌افتد و مطرح کردن این مسائل در رسانه‌ها درست نیست. آن چیزی که برای من اهمیت دارد آینده والیبال ایران است. در زمان انتخابات یک فرد یا می‌تواند حضور داشته باشد یا نمی‌تواند. اگر کسی شرایط حضور در انتخابات را داشته باشد مرجع قانونی اجازه لازم را به او خواهد داد. این رفتارها که این موضوع را به مجلس و دیوان عدالت اداری بکشانیم اصلاً زیبنده نیست.

مگر برای خدمت به کشور فقط باید رئیس بود؟!

رئیس فدراسیون والیبال گفت: تا زمانی که قانون به ما اجازه بدهد فعالیت را ادامه می‌دهم و هر زمانی هم که قانون به ما اجازه خدمت‌رسانی ندهد تمکین خواهم کرد. اگر قانون به فرد اجازه خدمت رسانی ندهد، دستگاه مربوطه که خودش را زیرسوال نمی‌برد که مجبور شود پاسخگوی دستگاه نظارتی باشد؟! طبیعتاً تا جایی که امکان کار کردن داشته باشم، ادامه خواهم داد و هر زمان هم امکان آن را نداشته باشم خداحافظی خواهم کرد. این موضوع قابل بحث نیست. مگر برای خدمت به کشور فقط باید رئیس بود؟! نه! کار دیگری هم می‌توان انجام داد.

عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون جهانی قابل انتقال نیست

داورزنی در پاسخ به این سوال که اگر به هر دلیلی در انتخابات فدراسیون حضور پیدا نکند، آیا امکان انتقال کرسی در فدراسیون جهانی به فرد دیگری وجود دارد، عنوان کرد: عضویت در هیأت رئیسه فدراسیون جهانی قابل انتقال نیست. من به حسب ریاست فدراسیون این پست را دریافت کردم و قابل انتقال هم نیست. سال آینده هم انتخابات این پست‌ها در آسیا و جهان هست که آن هم به این برمی‌گردد که در آسیا چه کسی انتخاب می‌شود و چه شرایطی دارد. این تعامل باید وجود داشته باشد و ما هم با جهان و آسیا این تعامل را داریم. باید جلو برویم و ببینیم چه پیش می‌آید. ما دعا می‌کنیم هر آنچه خیر است برای والیبال ایران اتفاق بیافتد.