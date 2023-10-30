۴ خارجی و ۲ ایرانی گزینه های تیم ملی والیبال/ سعید معروف هم هست

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست کمیته فنی در سال ۱۴۰۲ امروز (دوشنبه هشتم آبان) به ریاست دکتر محمدرضا داورزنی برگزار شد تا تمامی گزینه‌های هدایت تیم ملی والیبال مردان ایران بررسی شوند.

محسن ترابی، میلاد تقوی، جمشید حمیدی، ناصر میرفخرایی، علی پورعروجی، منوچهر پورحسن، علی مؤذن، مصطفی کارخانه، محمود افشاردوست، جهانگیر سیدعباسی، امیر حسینی، آرش صادقیانی، ابراهیم وطن‌پرست، فرهاد نظری‌افشار، علی شاکری، علیرضا نادی، عادل غلامی، عیسی سنگدوینی، پیمان اکبری و امیر طلوع‌کیان از دیگر شرکت کنندگان در این نشست بودند. محمدرضا تندروان و احسن‌اله شیرکوند نیز به صورت آنلاین در جلسه حضور داشتند.

رئیس فدراسیون والیبال جمع‌بندی مذاکرات با لوران تیلی، جانلورنزو بلنجینی، استفان آنتیگا، مارسلو مندز، آندره‌آ آناستازی، ویتال هاینن، رنان دالزاتو، فیلیپ بلین، ولادیمیر آلکنو، خاویر وبر، رادوستین استویچف، آن جلو لورنزتی، روبرتو پیاتزا و …. را در نشست کمیته فنی ارائه کرد تا درباره انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال ایران تصمیم گیری نهایی انجام شود.

محمدرضا داورزنی در ابتدای این نشست ویژگی‌های شخصیتی شامل انگیزه، اقتدار، قدرت رهبری، توانایی فنی، خودباوری، مقبولیت، شناخت ظرفیت‌ها و استعدادها، آشنایی با رقبا، انعطاف پذیری، اهل تعامل، آشنایی کامل با زبان انگلیسی و تجربه حضور در مسابقات مختلف را از جمله ویژگی‌های مهم سرمربی آینده تیم ملی ایران دانست.

سپس اعضای کمیته فنی فدراسیون والیبال با تأیید موارد ذکر شده ازسوی داورزنی خواستار اضافه شدن دو معیار فرهنگی و داشتن فلسفه حضور به شاخص‌های اعلام شده از سوی فدراسیون شدند.

در بخش دوم جلسه محمدرضا داورزنی گزارش کاملی از روند مذاکرات با ۱۴ گزینه خارجی هدایت تیم ملی والیبال کشورمان ارائه کرد و اظهار داشت: من در هفته گذشته جلسه‌ای با سعید معروف داشتم و پیرامون مسائل مختلفی به گفت‌وگو نشستیم و از ایشان خواستم که به تیم ملی کمک کند. سعید تشکر کرد و گفت سال ۲۰۲۱ پس از المپیک از بازی کردن درتیم ملی خداحافظی کردم، بهتر است که در حال حاضر که تغییر نسل دادیم و بازیکنان خیلی خوبی داریم، این روال ادامه دهیم ولی همیشه و هر جای دیگری بتوانم به تیم ملی والیبال ایران کمک می‌کنم. من عاشق والیبال و تیم ملی هستم و هر جا باشم و هر کمکی از دستم بر بیاید انجام می‌دهم. چیزی که الان مشخص است سعید دیگر بازی نخواهد کرد و با توجه به علاقمندی‌اش برای ادامه مسیر حرفه‌ای‌اش در والیبال در زمینه مربیگری، می‌تواند با توجه تجربیاتش و هوش بالایش به تیم ملی و والیبال ایران کمک کند.

در ادامه کمیته فنی نکات مختلفی را در خصوص مربیان داخلی و خارجی مطرح و اکثریت نفرات تاکید کردند که پرونده مربی ایرانی را در تیم ملی ایران بسته نگردد و در حال حاضر روی گزینه‌های ایرانی هم بحث و بررسی انجام شود و با توجه به شرایط موجود علاوه بر گزینه‌های خارجی، به مدل سرمربی ایرانی به همراه یک کادر بین المللی حرفه‌ای با تیم ورک ایرانی و خارجی (یک مشاور فنی با تجربه بین المللی بالا به همراه یک تحلیلگر و تمرین دهنده تراز اول دنیا) که همگی شناخت خوبی از والیبال ایران و بازیکنان داشته باشند، نگاه ویژه‌ای شود و با استراتژی بلند مدت به سکوی المپپیک ۲۰۲۸ از گزینه‌های نهایی برنامه پنج ساله دریافت شود.

در پایان این جلسه ۵ ساعته مقرر شد داورزنی از جانلورنزو بلنجینی، ویتال هاینن، روبرتو پیاتزا، ولادیمیر آلکنو، پیمان اکبری و سعید معروف به عنوان یک سرمایه بین المللی والیبال ایران بر اساس هدف گذاری سکوی المپیک ۲۰۲۸ برنامه اختصاصی دریافت کند و خواستار لیست کادر فنی پیشنهادی شود.