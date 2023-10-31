بهترین ترکیب برای کادر فنی تیم ملی والیبال/ «معروف» در کنار معروف

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سقوط والیبال ایران در رنکینگ جهانی و عملکرد ضعیف در مسابقات انتخابی المپیک، رئیس فدراسیون والیبال وعده جذب مربی تراز اول خارجی را داد. تیم ملی والیبال برای رسیدن به المپیک راه سختی پیش رو دارد و مسئولان فدراسیون هم عزمشان را جزم کردند تا شرایط تیم ملی را سر و سامان دهند.

برای انتخاب سرمربی خارجی تیم ملی، دو جلسه کمیته فنی تشکیل شد، رئیس فدراسیون در جلسه اول اعلام کرد به دنبال جذب سرمربی خارجی است، در این میان گزینه‌های خارجی زیادی هم برای هدایت تیم ملی عنوان شد.

در دومین جلسه شرایط کمی تغییر کرد؛ داورزنی که مدام تأکید بر جذب مربی خارجی داشت از جذب مربی ایرانی صحبت کرد و گفت: «بحث ایرانی یا خارجی بودن سرمربی را نبستیم. با ۱۴ سرمربی صحبت شده است که برخی مشکلی برای آمدن به ایران ندارند و برخی قرارداد باشگاهی دارند و در آینده شاید بتوانند سکان تیم ملی را به‌عهده گیرند.»

در نهایت خروجی دومین جلسه اعضای کمیته فنی به این سمت و سو رفت که داورزنی از «جانلورنزو بلنجینی»، «ویتال هاینن»، «روبرتو پیاتزا»، «ولادیمیر آلکنو»، پیمان اکبری و سعید معروف برنامه اختصاصی دریافت کند و خواستار لیست کادر فنی پیشنهادی شود.

البته در مذاکراتی که داورزنی با مربیان خارجی داشتند برخی از مربیان بلند آوازه والیبال جهان مانند «لورن تیله»، «فلیپ بلین»، «مارسلو مندز»، «آندرا آناستازی»، «آنجلو لورنزتی» و «خاویر وبر» عدم تمایل خود را برای کار در ایران اعلام کرده‌اند.

از بین گزینه‌های خارجحی مطرح شده برای هدایت تیم ملی همچنان «روبرتو پیازا» و «لورنز و بلنجینی» از بیشترین شانس برای هدایت تیم ملی والیبال ایران برخوردار هستند، البته حضور این دو مربی در سری‌آ و اتمام این رقابت‌ها در خرداد سال آینده کار را برای فدراسیون والیبال سخت کرده است، چرا که مسابقات لیگ ملت‌ها در خرداد سال آینده برگزار می‌شود و اولویت فدراسیون والیبال این است که سرمربی تیم ملی به زودی به ایران بیاید و کار را شروع کند.

مثلث توتولو، آلکنو و معروف در راه ایران

در جلسه روز گذشته اصلی‌ترین محور جلسه حضور سعید معروف روی نیمکت تیم ملی است. او در فصل جدید رقابت‌های باشگاهی هیچ تیمی را برای ادامه والیبال خود انتخاب نکرده و همین موضوع احتمال حضور او را در کسوت مربیگری افرایش داده است. ضمن اینکه معروف بارها از علاقه‌اش به عنوان مربیگری صحبت کرده و حالا باید دید کاپیتان سابق تیم ملی تا چه اندازه شانس نشستن روی نیمکت تیم ملی را دارد.

البته برخی اهالی والیبال معتقدند با توجه به اینکه معروف تجربه مربیگری ندارد، اکنون زمان مناسبی برای حضور او در تیم ملی نیست؛ چرا که ممکن است با این کار سرمایه‎‌سوزی اتفاق بیافتد و برخی دیگر هم معتقدند با هوش و زکاوتی که این پاسور چیره دست والیبال ایران دارد، از همین حالا می‌تواند به عنوان یک مربی بزرگ برای والیبال ایران باشد.

نکته قابل توجه اینکه در حاشیه بحث‌های روز گذشته از آمادگی «توماس توتولو» هم سخن به میان آمد و بعید نیست در کادرفنی تیم ملی مثلث معروف، توتولو و آلکنو را مشاهده کنیم. «توتولو» در دنیای والیبال یک مربی تمار عیار شناخته می‌شود، او مدتی در کنار بهروز عطایی در تیم ملی حضور داشت که البته با نظر عطایی، از ترکیب کادرفنی تیم ملی خط خورد! در حال حاضر او مربی و دستیار آلکسی وربوف در تیم زنیت کازان روسیه است.

حالا قرار است فدراسیون والیبال مذاکرات خود با مربیان خارجی و به خصوص سعید معروف در روزهای آینده به شکل جدی‌تری پیگیری کند و باید دید که آیا بهترین پاسور تاریخ والیبال ایران راضی به عنوان مربی و دستیار پیشنهاد فدراسیون والیبال را قبول می‌کند یا خیر. حضور او در کنار تیم ملی به عنوان مربی و دستیار در کنار مربی خارجی مطرح دنیا می‌تواند مسیر قابل قبولی برای والیبال باشد.