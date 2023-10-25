به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به «ولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن محکوم کردن نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، تاکید کرد از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازو کارهای حقوق بشری سازمان ملل انتظار دارد برای توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی اقدام نموده و حاکمان این رژیم را به دلیل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی پاسخگو نمایند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این نامه با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به مردم فلسطین در نوار غزه برای دومین هفته متوالی که منجر به شهادت و جراحت هزاران غیر نظامی فلسطینی از جمله زنان و کودکان و تخریب ساختمان‌های مسکونی، تأسیسات غیر نظامی، زیر ساخت‌ها، بیمارستانها، مدارس، عبادتگاه‌ها و مراکز سازمان ملل متحد شده است، تاکید کرد، اظهارات مقامات رژیم اسرائیل همراه با حملات گسترده و سیستماتیک نیروهای رژیم صهیونیستی در نوار غزه نشان می‌دهد که این یک کارزار برای نسل کشی مردم فلسطین است.

امیر عبداللهیان افزود، حملات رژیم صهیونیستی به شدتی رسیده است که نشان می‌دهد هدف، کشتار جمعی مردم فلسطین در غزه است. در اخرین آمار، براساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل، تخمین زده میشودکه بیش از ۷۰۰ کودک در غزه کشته و ۲۴۵۰ کودک دیگر از زمان آغاز جنگ در هفتم اکتبر مجروح شده‌اند.

وزیر امور خارجه کشورمان در نامه خود به کمیسر عالی حقوق بشر تاکید کرد، کوچ اجباری مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل و ورود نیروهای این رژیم به غزه برای «پاکسازی قومی» در تضاد فاحش با حقوق بین الملل می‌باشد.فلسطینی‌ها در هیچ کجای غزه امنیت ندارند، زیرا رژیم اسرائیل «محاصره کامل» را براین منطقه کوچک تحمیل کرده و اب، غذا، سوخت وبرق را بطور غیر قانونی قطع کرده است.

امیر عبداللهیان همچنین خاطر نشان ساخت، حقوق بین المللی بشر و بشردوستانه توسط حاکمان رژیم اسرائیل نادیده گرفته شده و نقض می‌شود.

وزیر امور خارجه افزود: این نوع بی کیفر مانی که در رفتار رژیم اسرائیل اعمال می‌شود، این رژیم را نسبت به انجام جنایات خود گستاخ نموده است. جامعه بین المللی از جمله عالی‌ترین نهاد حقوق بشری سازمان ملل می‌بایست به وظیفه خود در پاسخگو کردن رژیم صهیونیستی با جدیت عمل نماید.

امیرعبداللهیان در پایان نامه خود به «ولکر تورک» تصریج کرد، جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر مردم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی، تاکید کرد از جنابعالی و سایر سازو کارهای حقوق بشری سازمان ملل انتظار دارد برای توقف فوری حملات رژیم صهیونیستی اقدام نموده و حاکمان این رژیم را به دلیل جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی پاسخگو نماید.