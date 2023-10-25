به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه امروز چهارشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی همتای قطری خود گفت: مهم‌ ترین موضوع در دستور کار ترکیه مسئله غزه است.

وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد: بمباران برادران فلسطینی اعم از کودکان، بیماران و افراد مسن حتی در مدارس، بیمارستان‌ ها و مساجد جنایت علیه بشریت است.

فیدان گفت: آغاز عملیات زمینی علیه غزه این خشونت و توحش را به یک قتل‌ عام کامل تبدیل خواهد کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه با بیان این که وضعیت فلسطین، موجب بی ثباتی مصر، اردن و بیروت خواهد شد، گفت: (رژیم) اسرائیل از این مسیر اشتباه باید فوری بازگردد.

وی ادامه داد: باید آتش بس فورا اعلام شده و برای ارسال کمک‌ های بشردوستانه کریدور ویژه ای ایجاد شود.

از سوی دیگر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در این نشست خبری تاکید کرد: موضع ترکیه در حمایت از حقوق مردم فلسطین را تقدیر می‌کنیم.

وزیر امور خارجه قطر درباره تحولات اخیر در فلسطین اظهار داشت: طرف‌ نقض کننده حقوق بین الملل (در تحولات جاری در غزه) باید حساب پس دهند. ما رویکردهای استاندارد دوگانه را در این بحران کاملاً رد می‌ کنیم.