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۳ آبان ۱۴۰۲، ۲۰:۴۷

در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه قطر؛

فیدان: عملیات زمینی علیه غزه، توحش را به یک قتل‌ عام تبدیل می‌کند

فیدان: عملیات زمینی علیه غزه، توحش را به یک قتل‌ عام تبدیل می‌کند

وزیر خارجه ترکیه امروز در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای قطری خود گفت: عملیات زمینی علیه غزه، توحش کنونی را به یک قتل‌ عام تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه امروز چهارشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی همتای قطری خود گفت: مهم‌ ترین موضوع در دستور کار ترکیه مسئله غزه است.

وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد: بمباران برادران فلسطینی اعم از کودکان، بیماران و افراد مسن حتی در مدارس، بیمارستان‌ ها و مساجد جنایت علیه بشریت است.

فیدان گفت: آغاز عملیات زمینی علیه غزه این خشونت و توحش را به یک قتل‌ عام کامل تبدیل خواهد کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه با بیان این که وضعیت فلسطین، موجب بی ثباتی مصر، اردن و بیروت خواهد شد، گفت: (رژیم) اسرائیل از این مسیر اشتباه باید فوری بازگردد.

وی ادامه داد: باید آتش بس فورا اعلام شده و برای ارسال کمک‌ های بشردوستانه کریدور ویژه ای ایجاد شود.

از سوی دیگر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در این نشست خبری تاکید کرد: موضع ترکیه در حمایت از حقوق مردم فلسطین را تقدیر می‌کنیم.

وزیر امور خارجه قطر درباره تحولات اخیر در فلسطین اظهار داشت: طرف‌ نقض کننده حقوق بین الملل (در تحولات جاری در غزه) باید حساب پس دهند. ما رویکردهای استاندارد دوگانه را در این بحران کاملاً رد می‌ کنیم.

کد مطلب 5922044

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