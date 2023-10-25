به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی عصر چهارشنبه در آئین بزرگداشت شهدای مظلوم فلسطین و غزه مقاوم افزود: امروز روز دیگری است نه فقط در تاریخ سیاسی منطقه، معادلات ملت‌ها و سرنوشت ملت‌های اسلامی بلکه روزی است که جایگاه امت اسلامی در پیچش تاریخی این ایام را تعیین خواهد کرد.

وزیر کشور ادامه داد: یک ملت اسیر در یک منطقه محدود آنچنان به خروش آمده اند که ارتش به زعم خود قدرتمند را آنچنان به ذلالت کشانده است که همه دنیای استکبار و ظلم و ستم احساس می‌کنند اگر با تمام وجود از این رژیم جعلی حمایت نکنند، فروخواهد پاشید.

وحیدی با بیان اینکه رژیم اشغالگر قدس بعد از انقلاب اسلامی روی آرامش ندید و نتوانست سیاست‌های توسعه طلبانه صهیونیستی خود را به پیش ببرد، اضافه کرد: رژیم صهیونیستی در این ۷۵ سال حضور ننگین خود، هیچ گاه چنین وضعیتی را تجربه نکرده بود. جنگ‌های ۳۳، ۲۲، ۸ و ۵۱ روزه، کابوس دائمی رژیم صهیونیستی بود اما چنین وضعیتی را به این ذلت و شکست تجربه نکرده بود و اکنون از آینده خود هراسناک است.

وزیر کشور یادآور شد: هیچ گاه این چنین بقای رژیم صهیونیستی زیر سوال نرفته بود و این وعده الهی است در محقق می‌شود.

وی با گرامیداشت شهدای مقاومت، به ۶ هزار شهید که ۲ هزار کودک و ۲ هزارشان زن هستند اشاره کرد و افزود: چیزی که می‌بینیم جز ندای ایستادگی و مقاومت نیست. با وجود بسته شدن آب، برق و سوخت به روی ساکنان غزه، مقاوم ایستاده اند و این سند حقانیت ملت فلسطین و خباثت دشمنان ملت فلسطین و امت اسلام است.

وحیدی در تبیین ابعاد حوادث اخیر در سرزمین‌های اشغالی اظهار کرد: چهره‌های مختلفی در این اتفاق دیده می‌شود که یکی از آنها، ملتی است که با تمام آرمان‌ها و ظرفیت‌های خود به میدان آمده و از شهید شدن بیم ندارد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: برخلاف جنایات رژیم صهیونیستی، رزمندگان مقاومت همچنان پرقدرت می‌تازند و آن ارتش پرادعا، نتوانسته است نه تنها آتش رزمندگان را کاهش دهد که ضربات مقاومت به رژیم صهیونیستی سنگین‌تر هم شده است.

وی چهره دیگر این اتفاق را قدرت رزمندگان مقاومت برشمرد که ارتش سراپا مسلح را به زانو درآورده است و گفت: قدرت رزمندگان آنجا است که ترس، همه وجود سران رژیم را فراگرفته و بین نظامیان آنها اختلاف افتاده است. با وجود چراغ سبز همه متحدان، نمی‌توانند برای مقابله با مقاومت تصمیم بگیرند چون می‌دانند سیلی سخت‌تری خواهند خورد.

وزیر کشور، چهره دیگر این ماجرا را ضعف و زبونی رژیم صهیونیستی توصیف کرد و ادامه داد: با وجود در اختیار داشتن گنبد آهنین، انواع تسلیحات، بمب‌ها، موشک‌ها و بمب افکن ها، رژیم اشغالگر قدس قدرت زبون شده‌ای بیش نیست که تنها هنرش، کشتن کودکان و زنان است.

وحیدی تاکید کرد: امروز سست بودن بنیان‌های این رژیم همچون خانه عنکبوت بیش از پیش نمایان شده است و این وعده قرآن است. در مقابل، مقاومت نمی‌ترسد و این نترسیدن را امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب و بزرگانی چون شهید سلیمانی در دل مردم نهادند.

وی دلیل ضعف و فروپاشیدگی رژیم صهیونیستی را حضور ناوهای هواپیمابر آمریکایی برای حمایت از این رژیم برشمرد و تصریح کرد: فضای ذهنی و روانی سران رژیم به هم ریخته است و در واقع امور در دست آمریکایی‌ها است. اگر رژیم به تنهایی باشد، بیش از چند صباحی ماندگار نخواهد بود.

وزیر کشور با بیان اینکه امروز قدرت مقاومت تعیین کننده است و همه منتظرند تا سید حسن نصرالله چه تصمیمی می‌گیرد، اظهار کرد: تهدیدهای آمریکا علیه مقاومت، فضاحتی برای رژیم پوشالی صهیونیستی است و نشان می‌دهد عمق مشکلات داخلی آنها تا چه حد است.

وحیدی وجه دیگر حوادث اخیر سرزمین‌های اشغالی را برپاخاستن ندای ملت‌ها دانست و گفت: دشمن تلاش زیادی کرد تا صداهای حامی فلسطین را خاموش کند. عادی سازی روابط را شروع کرد، قدس را به پایتختی رژیم صهیونیستی برگزید، بلندی‌های جولان را به سرزمین‌های اشغالی الحاق و تصور کرد همه چیز تمام شده است.

وی یادآور شد: برخی کشورها هم فریب خوردند و گمان کردند رژیم صهیونیستی توانسته است از بحران‌های متعدد نجات یابد، در یک تله‌ای گرفتار شدند که باید زودتر خودشان را از آن برهانند.

وزیر کشور با بیان اینکه شاید کمتر سابقه داشته باشد که همه مردم به صورت خودجوش در اقصی نقاط جهان برای حمایت از فلسطین به پا خیزند، گفت: امروز بار دیگر مساله اصلی جهان اسلام، فلسطین است. در کشورهای غربی هم مردم به خروش آمده اند و مساله فلسطین به صورت یک مساله زنده، گسترده و مداوم، در همه جهان دیده می‌شود.

وحیدی، رژیم صهیونیستی را یک رژیم ورشکسته خواند و افزود: موضع گیری دبیرکل سازمان ملل متحد هم نشان داد که ظرفیت و قدرت این حرکت بزرگ است که دیگران را مجبور کرده تا موضع گیری کنند.

وی وجه دیگر این ماجرا را نمایش چهره واقعی مدعیان حمایت از حقوق بشر در غرب دانست که این چنین در قبال جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی ساکت هستند و گفت: این برای مردم مهم است که ببینند و بدانند که این مدعیان، دستکش‌های مخملی در دست دارند و واقعیت بی پرده تمدن منحط، ظالم و ستمگر غرب چیز دیگری است.

وزیر کشور بیانیه ۶ کشور غربی را شرم آور دانست و افزود: موضع گیری آنها، باطن پلیدشان را برملا ساخت. همان‌هایی که به بهانه‌هایی، ادعای حمایت از حقوق بشر به راه انداختند، در قبال کشتار ۶ هزار مردم مظلوم و بی گناه، موضع گیری نکردند.

وحیدی تاکید کرد: این واقعیت تمدن غرب است اما امروز حزب الله و مقاومت، پرافتخارتر و مقاوم‌تر از گذشته است. بی تردید فلسطین و مقاومت پیروز است و امت اسلام هم با تمام ظرفیت معنوی حامی مقاومت است که معادلات منطقه و حتی جهانی را تغییر می‌دهد