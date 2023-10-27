اسراییل اجازه اقامه نماز به جوانان فلسطینی در مسجد الاقصی را نداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، محدودیت‌های پلیس رژیم صهیونیستی برای جوانان فلسطینی که می‌خواستند نماز جمعه را در مسجد الاقصی در قدس شرقی بخوانند، این هفته نیز ادامه یافت.

اشغالگران صهیونیست مانند هفته‌های گذشته برای کسانی که می‌خواهند نماز جمعه این هفته را در این مسجد اقامه کنند، محدودیت سنی وضع کرده اند.

نظامیان اشغالگر تدابیر امنیتی شدیدی را با موانع آهنی در منطقه قدیمی شهر ایجاد کرده و از ساعات اولیه صبح اجازه ورود جوانان فلسطینی به مسجد الاقصی را ندادند.

بسیاری از جوانان فلسطینی که اجازه ورود را نداشتند، نماز خود را در مسجدی در منطقه رأس العمود که مشرف به مسجد الاقصی است، اقامه کردند. رژیم صهیونیستی در اینجا نیز تدابیر امنیتی شدیدی اتخاذ کرد.

نظامیان رژیم صهیونیستی در مقابل دروازه‌های مسجد الاقصی علیه فلسطینی‌هایی که می‌خواستند نماز جمعه را برپا کنند اما اجازه ورود نداشتند، از زور استفاده می‌کردند.

خبرنگاران که اجازه ورود به مسجد الاقصی را نداشتند، گه گاه از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی از پخش برنامه از اطراف مسجد منع می‌شدند و اجازه نداشتند عکس بگیرند.

زنان و مردان مسن فلسطینی نسبت به دو هفته گذشته با تعداد بیشتری در نماز جمعه این هفته شرکت کردند.

یکی از مسئولان اداره بنیادهای اسلامی که نخواست نامش فاش شود، گفت که تنها ۵ هزار فلسطینی به دلیل محدودیت‌های رژیم صهیونیستی توانستند نماز جمعه این هفته را در مسجد اقصی اقامه کنند.