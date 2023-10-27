به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین گزارش داد: مردم اردن در پایتخت این کشور در حمایت از مردم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی راهپیمایی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، اردنی ها در این راهپیمایی خواهان بسته شدن سفارت رژیم صهیونیستی در امان شدند.

ساعتی قبل نیز صدها هزار تن از مردم یمن نماز جمعه این هفته را در میدان السبعین صنعا با اعلام حمایت از ملت مظلوم فلسطین اقامه کردند.

یمنی ها بعد از اقامه نماز جمعه با در دست داشتن پرچم های فلسطین شعارهایی در حمایت از آزادی فلسطین و محکومیت جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه سر دادند.

محمد مفتاح رئیس کمیته عالی حمایت از مسجدالاقصی در این راهپیمایی تاکید کرد: از مردم یمن، پزشکان و داروخانه ها می خواهیم تا جایی که می توانند دارو و کمک های مردمی جمع آوری کرده و با اعمال فشار بر نظام مصر برای ارسال آنها به غزه وارد عمل شوند.

یمنی ها در راهپیمایی بعد از نماز جمعه بر آمادگی خود برای مشارکت در نبرد آزادسازی فلسطین تاکید کردند.