به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مدیر سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که گزارش‌های منتشرشده در خصوص بمباران گسترده نوار غزه بسیار دردناک است.

وی در ادامه افزود: شرایط برای انتقال بیماران و ایجاد پناهگاه‌های امن وجود ندارد.

این مسئول سازمان بین المللی تاکید کرد: قطع جریان برق در نوار غزه باعث شده فعالیت خودروهای امدادرسان برای انتقال بیماران متوقف شود.

وی تصریح کرد: ما حتی به نیروهای خود و مراکز بهداشتی وابسته به سازمان بهداشت جهانی در غزه دسترسی نداریم.

مدیر سازمان بهداشت جهانی بیان کرد: ما از هر کسی که قدرتی در اختیار دارد می‌خواهیم برای تحقق آتش بس وارد عمل شده و اعمال فشار کند.

پیش از این نیز سازمان عفو بین الملل اعلام کرده بود که غیرنظامیان در غزه در معرض یک خطر بی سابقه قرار گرفته‌اند.

این نهاد بین المللی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی راه‌های ارتباطی آنها را قطع و حملات خود را علیه این منطقه افزایش داده است.

عفو بین الملل اضافه کرد: تل آویو باید حملات کورکورانه و نامتناسب خود را که باعث کشته و زخمی شدن هزاران غیرنظامی شده است متوقف کند.

خبرنگاران شبکه آمریکایی ان بی سی در نوار غزه نیز نسبت به تشدید حملات علیه این منطقه ابراز نگرانی کرده و گزارش دادند: ما در شرایط سخت و خطرناکی قرار داریم و شاهد حملات خمپاره‌ای سنگینی هستیم.

آنها تاکید کردند که مردم غزه با دست خود پیکرهای شهدایشان را حمل می‌کنند و خودروهای امدادرسان جرأت حضور در خیابان‌ها را ندارند.