به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع فلسطینی شامگاه جمعه اعلام کردند که جنگندههای اسرائیلی ساختمانی چند طبقه را در اردوگاه الشاطئ در غرب غزه بمباران و بر سر ساکنانش تخریب کردند که طی آن تا این لحظه ۱۶ نفر به شهادت رسیده و بیش از ۶۰ نفر دیگر زخمی شدند.
از سوی دیگر وائل الدحداح خبرنگار شبکه الجزیره مستقر در غزه در گزارش زنده از غزه نشان میدهد که این باریکه زیر آتش سنگین حمله رژیم صهیونیستی قرار دارد و همزمان نیز صدای انفجارهای مهیب در این شهر به گوش میرسد.
در این تصاویر شهر خاموش غزه به تصویر کشیده شده است که با حملات سهمگین و سنگین صهیونیستها به شدت روشن میشود و مخاطب در زمان مشاهده این تصاویر گمان میکند که غزه روز است.
گزارشهای دریافتی از غزه حاکیست اینترنت و برق به صورت کامل قطع شده است و همزمان حملات دیوانهوار صهیونیستها علیه این باریکه ساعتهاست که ادامه دارد و قطع نشده است.
خبرگزاری المیادین در گزارشی اعلام کرد که طبق آمار اولیه تعداد کل شهدا از هفت هزار و ۱۰۰ نفر عبور کرده است؛ ۱۸ هزار نفر نیز زخمی شدهاند.
طبق این گزارش در کرانه باختری نیز از آغاز نبرد طوفان الاقصی در تاریخ هفتم اکتبر تاکنون ۱۱۰ نفر به شهادت رسیدهاند که چهار تن از آنها امروز بوده است.
در این میان وزارت بهداشت غزه روز گذشته در واکنش به سخنان جو بایدن لیست ۲۰۰ صفحهای شهدا را منتشر کرد. رییسجمهور آمریکا گفته بود که به آمار حماس در خصوص تلفات حملات اسرائیل اطمینان ندارد.
نظر شما