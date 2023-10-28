به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی همزمان با تشدید حملات هوایی علیه نوار غزه ساعاتی قبل به اردوگاه الجلزون واقع در شمال رام الله یورش برد.

نظامیان صهیونیست در جریان این حملات تعداد زیادی از فلسطینی‌های ساکن این اردوگاه را بازداشت کردند.

عناصر اشغالگر همچنین منزل شیخ باجس نخله یکی از رهبران حماس در اردوگاه الجلزون در رام الله را تخریب کردند. تاکنون دست کم ۱۰ تن از اعضای جنبش حماس در کرانه باختری دستگیر شده اند.

شبکه المیادین نیز گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی در حملات شب گذشته خود علیه نوار غزه از سلاح‌های پیشرفته سنگرشکن استفاده کرده است.

پیش از این وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده بود که تعداد شهدای فلسطینی در کرانه باختری از تاریخ ۷ اکتبر تاکنون به ۱۱۰ شهید و بیش از هزار و ۹۰۰ زخمی افزایش یافته است.