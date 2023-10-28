مخالفت رژیم صهیونیستی با قطعنامه پیشنهادی سازمان ملل برای آتش بس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ایلی کوهن، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی بامداد شنبه در واکنش به مصوبه پیشنهادی کشورهای عضو مجمع سازمان ملل متحد مبنی بر توقف درگیری‌ها و برقراری آتش بس در نوار غزه ابراز مخالفت کرد.

ایلی کوهن در کانال تلگرامی خود مدعی شد: «قاطعانه درخواست ظالمانه برای آتش بس (درخواست مجمع عمومی سازمان ملل برای آتش بس) را رد می‌کنیم و مصمم هستیم که حماس را همانطور که کشورهای جهان نازی‌ها و داعش (گروه تروریستی غیر مجاز در روسیه) را نابود کردند، از میان ببریم.

گفتنی است شامگاه جمعه اعضای کشورهای عضو مجمع سازمان ملل متحد با ۱۲۰ رأی موافق پیش نویس قطعنامه پیشنهادی غیر الزام آور آتش بس فوری و دایمی در نوار غزه را تصویب کردند و خواستار پایان کشتار غیر نظامیان در غزه و ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به غزه شدند.