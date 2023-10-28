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۶ آبان ۱۴۰۲، ۵:۱۹

مخالفت رژیم صهیونیستی با قطعنامه پیشنهادی سازمان ملل برای آتش بس

مخالفت رژیم صهیونیستی با قطعنامه پیشنهادی سازمان ملل برای آتش بس

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با ابراز مخالفت با قطعنامه پیشنهادی ۱۲۰ عضو سازمان ملل متحد در آتش بس فوری در نوار غزه از قصد جدی این رژیم در مقابله و از میان بردن حماس در غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ایلی کوهن، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی بامداد شنبه در واکنش به مصوبه پیشنهادی کشورهای عضو مجمع سازمان ملل متحد مبنی بر توقف درگیری‌ها و برقراری آتش بس در نوار غزه ابراز مخالفت کرد.

ایلی کوهن در کانال تلگرامی خود مدعی شد: «قاطعانه درخواست ظالمانه برای آتش بس (درخواست مجمع عمومی سازمان ملل برای آتش بس) را رد می‌کنیم و مصمم هستیم که حماس را همانطور که کشورهای جهان نازی‌ها و داعش (گروه تروریستی غیر مجاز در روسیه) را نابود کردند، از میان ببریم.

گفتنی است شامگاه جمعه اعضای کشورهای عضو مجمع سازمان ملل متحد با ۱۲۰ رأی موافق پیش نویس قطعنامه پیشنهادی غیر الزام آور آتش بس فوری و دایمی در نوار غزه را تصویب کردند و خواستار پایان کشتار غیر نظامیان در غزه و ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه به غزه شدند.

کد مطلب 5923298

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