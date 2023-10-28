به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی معاون وزیر کشور و رییس سازمان امور اجتماعی کشور در نشست هم اندیشی سازمان‌های مردم نهاد در اتخاذ تصمیم مشترک در محکومیت و پیگیری مجازات حکومت تروریست صهیونیست گفت: رسانه‌های جهان در این ایام سعی کردند ماجرا را وارونه جلوه دهند.

وی افزود: امروز سه عنصر پول، بانک و رسانه را صهیونیست‌ها در دست خود گرفته تا دنیا را مطابق آنچه خود می‌خواهد جلوه دهد یا روی جنایاتش سرپوش بگذارد. ابتدا خواستند این‌طور جلوه دهند که مردم غزه هستند که اسراییلی‌ها را می‌کشند! اگر رسانه‌ها و همین تعداد خبرنگار نبودند تا حقیقت را نشان دهند شرایط متفاوت بود.

وی گفت: ۵۰ سال است اسراییل با ایجاد اردوگاه‌هایی در فلسطین اشغالی سعی کرده‌است تا اجازه ندهد این مردم در سرزمین خود زندگی کنند. فلسطینیان ۷۰ سال است که هر روز این زندگی در جنگ را تجربه کرده‌اند و آنچه آنها را مقاوم کرده دیدن ظلم صهیونیست‌ها و ژاندارمری استکبار در آن منطقه است. انسان‌های بسیاری از ابتدای این حملات تا شب گذشته کشته شده‌اند که کودکان و زنان در بین آنها هستند و به اندازه نصف یکی از جنگ‌های جهانی انسان کشته‌اند.

رییس سازمان امور اجتماعی کشور تاکید کرد: هر انسانی وقتی می‌بیند به مظلوم ظلمی شده وظیفه مقابله دارد و اگر مقابله نکنیم مسلمان نیستیم. اصلاً از آداب اولیه اسلام، طرفداری از مظلوم است.

رییس سازمان امور اجتماعی کشور عنوان کرد: بنابراین امروز جنایتی تاریخی در غزه در حال شکل گیری است و خوشبختانه ایرانیان همیشه طرفدار مظلوم بوده اند، اما سازمان ملل گویا اصلاً کاره‌ای نیست.

وی با بیان اینکه ما مالکیت را بر اساس دین و عرف خودمان محترم شمرده‌ایم و تاکید بر رعایت و مراعات قواعد داریم گفت: برخی افراد مرتبه بالایی دارند و معتقدند در فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، علاوه بر خودشان دیگران نیز اگر سود ببرند به هدف رسیده‌اند. مرتبه این افراد بالاتر است به این شرط اینکه مراعات دیگران را بکنند. برخی افراد دیگر هم از زندگی خود خرج می‌کنند تا کار عام المنفعه انجام دهند. یک گروه بالاتر هم وجود دارد؛ آن‌هایی که اموال خود را وقف می‌کنند. مانند امام حسن (ع) که چهار بار مال خود را با فقرا مانند برادر خود وقف و تقسیم کرد.

معاون وزیر کشور افزود: ما می‌گوییم افراد عضو سمن‌ها کسانی هستند که داوطلبانه می‌خواهند کار اجتماعی انجام دهند و دنبال کار حزبی و سیاسی نیستند. پس لازم است چند وقت یکبار دور هم جمع شویم و تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم. این نگاه در سمن‌ها و توجهی که به مسائل اجتماعی و موضوعات بین المللی مانند ظلم به مردم غزه دارند شایسته تقدیر و تشکر است.