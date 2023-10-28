آلومینیوم شایسته شکست مقابل استقلال نبود

اسماعیل شریفات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد تیم فوتبال آلومینیوم اراک در فصل بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: تیم ما از هشت دیدار لیگ برتر چهار پیروزی کسب کرده و در چهار دیدار هم با شکست از زمین خارج شدیم و فکر می‌کنم کسب ۱۲ امتیاز تا به این جای کار نتیجه بدی برای آلومینیوم نباشد. در دیدار با استقلال تهران، پرسپولیس و مس رفسنجان ما شایسته باخت نبودیم و به نظرم حداقل باید با نتیجه تساوی این دیدارها به پایان می‌رسید.

مهاجم تیم فوتبال آلومینیوم اراک ادامه داد: فکر می‌کنم تاکنون نتایج خیلی خوبی را کسب کرده ایم و از اینکه در بین ۶ تیم بالای جدولی هستیم نشان از این موضوع دارد که عملکرد آلومینیوم بهتر از فصل‌های گذشته بوده است.

او ادامه داد: هواداران خیلی به اعضای تیم لطف داشته اند و هر موقع که بلیت فروشی صورت گرفته، سعی کرده اند با حضور خود در ورزشگاه به ما دلگرمی بدهند و هر زمان که شکست خورده ایم باز هم ما را تشویق کرده اند که جا دارد از آنها تشکر کنم و امیدوارم بتوانیم بهترین نتایج را کسب کنیم تا دل آنها شاد شود.

شریفات افزود: نسبت به سال گذشته، تغییرات زیادی در تیم ما صورت گرفته و زمانی که ۶، هفت بازیکن اصلی از تیم جدا شوند، شاکله اصلی تیم به هم می‌خورد. با همه این تفاسیر ما تمام سعی مان را می‌کنیم تا بهترین نتایج را کسب کنیم.

او در رابطه با بازی مقابل استقلال تهران گفت: بازی روز گذشته آلومینیوم و استقلال تهران مثل سال‌های قبل نبود که موقعیت‌های زیادی نصیب هر دو تیم شود و بیشتر بازی درگیرانه ای را شاهد بودیم. اما با همه این مسائل به نظرم بازی باید با نتیجه تساوی به پایان می‌رسید؛ با توجه به تماشاگرانی که به استادیوم آمده بودند استقلال توانست بازی را با پیروزی پشت سر بگذارد و سه امتیاز را از آن خود کند. ما هم یکی، دو موقعیت خیلی خوب برای گلزنی داشتیم که متأسفانه نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

شریفات که سابقه پوشیدن پیراهن استقلال را دارد در رابطه با مواجه با تیم سابق خود بیان کرد: خیلی دوست داشتم مقابل استقلال بازی می‌کردم تا به آلومینیوم کمک کنم اما قسمت نشد. همیشه بازی کردن در ورزشگاه آزادی حس و حال دیگری دارد و امیدوارم در بازی‌های پیش رو در ترکیب اصلی تیم قرار بگیرم.

مهاجم آلومینیوم اراک درباره بازی هفته نهم این تیم مقابل ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن یکی از تیم‌هایی است که امسال پیشرفت خیلی خوبی داشته است و دیدار مقابل این تیم بسیار سخت خواهد بود و برای ما حکم ۶ امتیاز دارد. بعد از بازی با استقلال، همه همدل شدیم که در بازی با ذوب آهن نتیجه بگیریم چون یک بازی خانگی است و در شهر خودمان نباید امتیاز از دست بدهیم.