پدافند هوایی روسیه ۲ جنگنده ارتش اوکراین را سرنگون کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود از «عملیات نظامی ویژه در اوکراین» اعلام کرد که در شبانه‌روز گذشته پدافند هوایی ارتش این کشور ۲ جنگنده میگ -۲۹ و سوخ و-۲۵ ارتش اوکراین را رهگیری و منهدم کرد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه همچنین آمده است که در ۲۴ ساعت گذشته شماری زیادی از پهپادهای انتحاری و مهاجم ارتش اوکراین در مناطق مختلف سرنگون شده است.

وزارت دفاع روسیه دیروز نیز در گزارش روزانه خود از روند تحولات «عملیات ویژه نظامی در اوکراین» اعلام کرد که نیروهای ارتش روسیه ۲ تانک «لئوپارد» در محور زاپروژیا و ۳ مرکز فرماندهی ارتش اوکراین در محور دونتسک منهدم کردند.

«سرگئی شویگو»، وزیر دفاع روسیه نیز چهارشنبه گذشته در جمع نیروهای نظامی حاضر در عملیات نظامی این کشور در اوکراین اعلام کرد که نیروی هوایی ارتش اوکراین در هفته گذشته خسارات‌های سنگینی متحمل شده است.

وی دراین‌باره افزود: ارتش روسیه اکنون سامانه‌های پدافندی در اختیار دارد که در چند روز گذشته ۲۴ هواپیمای جنگی اوکراین را سرنگون کرده است. وزیر دفاع روسیه همچنین به نیروهای نظامی برای دریافت جوایز دولتی تبریک گفت. شویگو دراین‌باره گفت: من از صمیم قلب به شما تبریک می‌گویم. ما به شایستگی مبارزه کردید و جنگیدید و فکر می‌کنم این روند در آینده همچنان ادامه دارد.

در جریان این گفتگو، نظامیان روسیه نیز به وزیر دفاع درباره انهدام موفقیت آمیز هویتزرهای ام ۷۷۷ ساخت آمریکا در عملیات اوکراین اشاره کردند.

ضدحملات ارتش اوکراین که از ماه‌ها پیش مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آب‌وتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بی‌سروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشده‌اند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربی‌ها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید می‌کرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نه‌تنها مناطق شرقی ازدست‌رفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روس‌ها را نیز از شبه‌جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ پس از برگزاری همه‌پرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند؛ اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشم‌انداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربی‌ها قرار نداده است.