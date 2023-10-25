به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورو نیوز، روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که توانسته ارتش اوکراین را خسته کند و پس از ۲۰ ماه درگیری فرصت‌ های کمتری در اختیار دشمن خود قرار داده است.

سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه روز چهارشنبه در جریان سفرش به شرق روسیه این اظهارات «امیدوار کننده» را خطاب به نظامیان کشورش مطرح کرد.

وزیر دفاع روسیه همچنین در ادامه اظهارات خود گفت: وضعیت امروز نشان می‌ دهد که دشمن فرصت‌ های کمتر و کمتری دارد و به لطف کارهای ارزشمند شما، این فرصت‌ ها همچنان کاهش خواهند یافت.

در بخش دیگری از دیدار شویگو با نظامیان روسی، یکی از نیروهای روس خطاب به وزیر دفاع تاکید کرد که توپخانه اوکراین مشکلات زیادی را برای آنها ایجاد کرده و آنها مشغول انجام اقداماتی برای مقابله با این آتش سنگین هستند.

نیروهای روسی اخیرا حملات خود را به شهر آودیوکا در شرق اوکراین افزایش داده اند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز چهارشنبه گفت که نیروهایش با «نبردهای سخت و دشوار» در اطراف آودیوکا روبرو هستند، اما «مواضع خود را حفظ کرده‌اند».

خبر سفر شویگو یک روز پس از آن منتشر شد که زلنسکی ادعا کرده بود کی‌یف توانسته است حملات روسیه از دریای سیاه و شبه جزیره کریمه را مختل کند.