۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹

۱۸ کشته در تصادف کامیون در مصر

طبق بیانیه مقامات استان دقهلیه در شمال مصر، در اثر برخورد دو کامیون در استان پورت سعید، شمال شرقی قاهره، حداقل ۱۸ نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، طبق این بیانیه، این تصادف زمانی رخ داد که یک کامیون سنگین با یک وانت که کارگران را از استان دقهلیه به مزارع ماهی در پورت سعید منتقل می‌کرد، برخورد کرد.

این بیانیه افزود که پس از تصادف، مقامات حفاظت مدنی، نیروهای امنیتی و آمبولانس‌ها به محل حادثه شتافتند و مجروحان به سه بیمارستان منتقل شدند.

وب‌سایت خبری دولتی اهرام آنلاین مصر روز شنبه گزارش داد که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این تصادف ناشی از رانندگی با بی‌احتیاطی و سرعت غیرمجاز بوده است. تحقیقات بیشتر در حال انجام است.

تصادفات جاده‌ای هر ساله هزاران نفر را در مصر به کام مرگ می‌کشاند که دلیل اصلی آن سرعت غیرمجاز، تخلفات رانندگی و شرایط نامناسب جاده‌ها است. در سال‌های اخیر، دولت در حال ارتقاء شبکه جاده‌ای کشور برای بهبود جریان ترافیک و افزایش ایمنی بوده است.

