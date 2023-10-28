مهدی خدابخشی به مدال نقره دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان امروز شنبه ششم آبان ماه با برگزاری مسابقات رده بندی و فینال اوزان مختلف پیگیری شد که بعد از برنز سجاد گنج زاده، مهدی خدابخش هم نقره گرفت.

وی در مبارزه نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم به مصاف «یوسف بداوی» از مصر رفت و ۹ بر ۲ بازنده تاتامی را ترک کرد تا نخستین حضور خود در مسابقات قهرمانی جهان در بخش کومیته انفرادی به نشان نقره جهان دست پیدا کند.

وی دور اول نماینده قطر را ۹ بر صفر از پیش رو برداشت و سپس کاراته کاهای لیبی را ۵ بر صفر و بوسنی و هرزگوین را ۵ بر ۲ از پیش رو برداشت. خدابخشی در چهارمین مبارزه خود و در یک مبارزه نزدیک بعد از تساوی ۴ بر ۴ در پیکار با «جعفری» نماینده عنوان دار اردنی‌ها با قانون سنشو (امتیاز نخست) صاحب برتری شد و به نیمه نهایی صعود کرد. خدابخشی در این مرحله ۶ بر ۵ «شیمیدا» از ژاپن را شکست داد و راهی مبارزه نهایی شد.

فاطمه سعادتی آخرین شانس مدال برای کاراته ایران است که در صورت تائید پزشکان در دیدار رده بندی وزن ۵۵- کیلوگرم برای کسب مدال به مصاف «آنجلیکا ترلیگا» از اوکراین می‌رود. سعادتی در آخرین مبارزه خود از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد و به همین دلیل از ترکیب کومیته تیمی بانوان کنار گذاشته شد.

مهسا افسانه، محمد صدرا شیدزی، لیلا برجعلی، مبینا حیدری، سارا بهمنیار، آتوسا گلشاد نژاد، علی مسکینی، امیر برزوئی و سامان عدالتی در کاتا و کومیته انفرادی، نمایندگان ایران در کاتای تیمی مردان، کومیته تیمی مردان و زنان هم از گردونه مسابقات خارج شدند.

بیست و ششمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان تا روز یکشنبه هفتم آبان ماه در بوداپست جریان دارد.