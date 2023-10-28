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۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

کاراته قهرمانی جهان- بوداپست؛

مهدی خدابخشی به مدال نقره دست یافت

مهدی خدابخشی به مدال نقره دست یافت

تنها نماینده ایران در مسابقات فینال رقابت های قهرمانی جهان با واگذاری نتیجه به حریف مصری خود به مدال نقره بسنده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و ششمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان امروز شنبه ششم آبان ماه با برگزاری مسابقات رده بندی و فینال اوزان مختلف پیگیری شد که بعد از برنز سجاد گنج زاده، مهدی خدابخش هم نقره گرفت.

وی در مبارزه نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم به مصاف «یوسف بداوی» از مصر رفت و ۹ بر ۲ بازنده تاتامی را ترک کرد تا نخستین حضور خود در مسابقات قهرمانی جهان در بخش کومیته انفرادی به نشان نقره جهان دست پیدا کند.

وی دور اول نماینده قطر را ۹ بر صفر از پیش رو برداشت و سپس کاراته کاهای لیبی را ۵ بر صفر و بوسنی و هرزگوین را ۵ بر ۲ از پیش رو برداشت. خدابخشی در چهارمین مبارزه خود و در یک مبارزه نزدیک بعد از تساوی ۴ بر ۴ در پیکار با «جعفری» نماینده عنوان دار اردنی‌ها با قانون سنشو (امتیاز نخست) صاحب برتری شد و به نیمه نهایی صعود کرد. خدابخشی در این مرحله ۶ بر ۵ «شیمیدا» از ژاپن را شکست داد و راهی مبارزه نهایی شد.

فاطمه سعادتی آخرین شانس مدال برای کاراته ایران است که در صورت تائید پزشکان در دیدار رده بندی وزن ۵۵- کیلوگرم برای کسب مدال به مصاف «آنجلیکا ترلیگا» از اوکراین می‌رود. سعادتی در آخرین مبارزه خود از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد و به همین دلیل از ترکیب کومیته تیمی بانوان کنار گذاشته شد.

مهسا افسانه، محمد صدرا شیدزی، لیلا برجعلی، مبینا حیدری، سارا بهمنیار، آتوسا گلشاد نژاد، علی مسکینی، امیر برزوئی و سامان عدالتی در کاتا و کومیته انفرادی، نمایندگان ایران در کاتای تیمی مردان، کومیته تیمی مردان و زنان هم از گردونه مسابقات خارج شدند.

بیست و ششمین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان تا روز یکشنبه هفتم آبان ماه در بوداپست جریان دارد.

کد مطلب 5923787

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