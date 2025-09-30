۸ کشته و ۱۴ زخمی در تصادف اتوبوس در جنوب مصر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، این تصادف زمانی رخ داد که اتوبوس در حال حمل مسافر از منیا به قاهره بود. مجروحان برای درمان به مرکز پزشکی سمالوت در منیا منتقل شدند.
این وزارتخانه اعلام کرد که راننده در میان کشتهشدگان این تصادف است و علت این تصادف هنوز مشخص نیست.
تصادفات جادهای در مصر به دلیل عواملی مانند سهلانگاری در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نگهداری ضعیف جادهها رایج است. با این حال، در سالهای اخیر، این کشور با ساخت جادهها و پلهای جدید برای کاهش ازدحام، در تلاش برای بهبود زیرساختهای خود بوده است.
نظر شما