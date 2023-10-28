بیکاران آذربایجان شرقی ۱.۳درصد کمتر از متوسط کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتحی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: جمعیت استان بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار، چهار میلیون و ۹۶ هزار نفر است که از این تعداد ۲ میلیون و ۸۲۸ هزار نفر بین ۱۵ تا ۶۵ سال سن دارند و جمعیت فعال استان را تشکیل می‌دهند و یک میلیون و ۲۶۸ هزار نفر از مردم استان نیز در ردیف جمعیت غیرفعال هستند.

وی اضافه کرد: بر اساس آمار ارائه شده، از مجموع جمعیت فعال استان، یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جویای کار یا آماده کار هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ادامه داد: حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت فعال استان نیز در شغل‌های مختلف مشغول اشتغال هستند و در واقع حدود ۹۳.۴ درصد از افراد جویای کار و آماده کار در استان شاغل و ۶.۶ درصد بیکارند.

فتحی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی آذربایجان شرقی در تابستان امسال ۴۳۵ نفر در هزار نفر بود در حالی که این رقم در تابستان سال گذشته ۴۰۶ نفر در هزار نفر ثبت شده و این به معنی رشد هشت درصدی نرخ مشارکت اقتصادی و افراد جویای کار یا آماده به کار در تابستان امسال است.

وی خاطرنشان کرد: نسبت اشتغال در تابستان امسال در استان ۴۰۶ نفر در هزار نفر بود که نسبت به تابستان سال قبل که ۳۷۵ نفر در هزار نفر است ۳۱ نفر معادل هشت درصد بیشتر شده است.

فتحی نرخ بیکاری استان در تابستان سال جاری را ۶.۶ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۷.۷ درصد بود حدود ۱.۱ درصد کمتر شده و آذربایجان شرقی از نظر کاهش نرخ بیکاری در رتبه هفتم کشوری قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ادامه روند کاهش نرخ بیکاری با تحقق تعهدهای اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: پاییز و زمستان سال گذشته نرخ بیکاری استان به ترتیب ۹.۵ و ۸.۲ درصد بود که با ایجاد بیش از ۶۰ هزار شغل و بالاتر از تعهد ایجاد ۴۷ شغل برای این سال، نرخ بیکاری در استان روند نزولی گرفت و در بهار امسال این رقم به ۷.۷ و در تابستان به ۶.۶ درصد کاهش یافت که ۱.۳ درصد کمتر از متوسط کشوری است.

فتحی بیشترین میزان نرخ بیکاری آذربایجان شرقی در ۶ سال گذشته را مربوط به فصل زمستان در سال ۱۳۹۷ اعلام کرد و افزود: در این فصل از سال نرخ بیکاری استان ۱۲.۴ درصد بود که با تلاش‌ها و برنامه‌های دولت سیزدهم و با احیای واحدهای راکد و همچنین اشتغالزایی‌های متعدد، این رقم در زمستان سال گذشته به ۸.۲ درصد کاهش پیدا کرد.