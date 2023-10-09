«آن» شنیدنی شد/ هم نوازی سنتور با کوارتت زهی

به گزارش خبرنگار مهر، «آن» عنوان مجموعهای موسیقایی مشتمل بر همنوازی سنتور و کوارتت زهی و همچنین دونوازی سنتور و کمانچه با هنرمندی علی بهرامیفرد از نوازندگان و پژوهشگران شناخته شده موسیقی ایرانی است که به تازگی توسط نشر ماهور در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
مجموعه پیشرو شامل قطعاتی برای همنوازی سنتور با کوارتت زهی و همنوازی سنتور با کمانچه است.
قطعه «راوی پنهان» برای سنتور و کوارتت زهی در پنج موومان توسط علی بهرامیفرد، ارسلان کامکار، میثم مروستی و آتنا اشتیاقی اجرا شده و علاوه بر نسخه کامل اثر، نسخه صوتی زهی بدون سنتور تکنواز هم در آلبوم برای تمرین و اجرای نوازندگان علاقهمند منتشر شده است.
قطعه «چاووش سرخوش» دونوازی کمانچه و سنتور در چهارگاه است که نسخه صوتی آن توسط اردشیر کامکار و علی بهرامیفرد اجرا شده است
در توضیحات تکمیلی این آلبوم به قلم علی بهرامیفرد آمده است: طی سالهای گذشته، به توصیه استاد فقیدم، زندهیاد حسین دهلوی، با هدف گسترش کارگان مکتوب و تسهیل دسترسی نوازندگان سازهای ایرانی بهخصوص ساز سنتور به مجموعههای متنوعتر موسیقی مجلسی، کوشیدهام قطعاتی برای همنوازی سازهای ایرانی تصنیف و منتشر کنم.
علی بهرامیفرد از جمله هنرمندانی است که تحصیلات آکادمیک خود را در دورههای عالی آموزشی به اتمام رسانده است. او علاوه بر تألیف کتابهای مختلف تخصصی و تدریس دروس مختلف موسیقی از جمله ردیف موسیقی دستگاهی ایرانی، مبانی آهنگسازی، فرم و آنالیز و تئوری موسیقی در مراکز مختلف دانشگاهی و آموزشی آلبومهای «راهه»، «گشایش»، «زبعد ما»، «تنها نخواهم ماند» را در بازار موسیقی منتشر کرده است.
«گنگ خواب دیده» تازهترین اثر علی بهرامی مدرس و نوازنده موسیقی ایرانی بود که مشتمل بر دونوازیهای سنتور این هنرمند چندی پیش منتشر شد. این هنرمند از جمله هنرمندان صاحب سبک در نوازندگی سنتور است که طی سالهای اخیر علاوه بر تدریس در دانشگاه و مراکز آموزش عالی با کیهان کلهر و آذر پی کنسرتهای متعددی را برگزار کرد. وی سال گذشته همراه با هادی آذرپیرا آلبوم «طرز مستور» را در بازار موسیقی منتشر کرد.
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