برگزاری ۱۰ سانس کنسرت/اعلام برنامه اجراهای خارج از تهران مجیدرضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، دور تازه اجراهای زنده مجید رضوی خواننده پرطرفدار موسیقی پاپ کشورمان طی روزهای آینده در شهرهای مختلف کشور پیشروی طرفداران قرار میگیرد. البته این خواننده حین برگزاری تور کنسرتهای شهرستانها، روز دوشنبه ۲۹ آبان نیز ۲ سانس کنسرت را در سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار خواهد کرد.
بر اساس برنامهریزیهای انجام گرفته مجید رضوی روز شنبه ۱۳ آبان در سالن اریکه آریایی آمل (۲ سانس)، روز چهارشنبه ۱۷ آبان در سالن ارشاد گنبدکاووس (۲ سانس)، روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان در سالن هلال احمر ساری (۲ سانس)، روزهای ۲۵ و ۲۶ آبان در سالن تربیت معلم یزد (۲ سانس) و روز سهشنبه ۳۰ آبان در سالن سیتی سنتر اصفهان (۲ سانس) میزبان طرفدارانش است.
رضوی روزهای جمعه ۲۸ مهر، شنبه ۲۹ مهر، یکشنبه ۷ آبان طی شش سانس در سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران و مرکز همایشهای برج میلاد کنسرتهایی را برگزار کرد. وی طی روزهای ۸، ۹ و ۱۰ آبان نیز شش سانس کنسرت را در سالن همایشهای خاوران تبریز برگزار و روزهای پنجشنبه ۴ آبان و پنجشنبه ۱۱ آبان هم کنسرتهایی را در جزیره کیش پیش روی مخاطبان قرار داد.
این خواننده موسیقی پاپ در فصل اول اجراهای خود، علاوه بر برگزاری چندین کنسرت در تهران و شهرهای دیگر، کنسرتهایی را در ترکیه (استانبول)، امارات (دوبی) و عراق (اربیل و سلیمانیه) اجرا کرد.
بر اساس این گزارش، برنامهریزیهایی هم برای برگزاری کنسرتهای رضوی در کشورهای مختلف اروپایی، آمریکا و استرالیا صورت گرفته که جزییات آن به زودی اعلام میشود. این در حالی است که تور کنسرتهای مجید رضوی در کانادا نیز مشخص شده که بر اساس تازهترین اقدامات انجام گرفته در این زمینه، وی اواسط بهمن ۱۴۰۲ در ونکوور و تورنتور برای مخاطبان مجموعه کنسرتهایی را برگزار خواهد کرد.
مجید رضوی از جمله هنرمندانی است که طی ۲ سال گذشته خود را به عنوان یکی از پرطرفدارترین خوانندهها در میان مخاطبان معرفی کرده و جزو خوانندگان دارای رکورد تعداد برگزاری کنسرت در تهران و شهرهای مختلف کشور بوده است که از آن جمله میتوان به برگزاری کنسرت در تهران و شهرهای آمل، همدان، خرمآباد، قزوین، ارومیه، تبریز، اردبیل، کرج، ارومیه، ساری، بابلسر، لاهیجان، قشم، کیش، رامسر اشاره کرد.
مرحله فروش بلیت مجموعه کنسرتهای مجید رضوی که توسط موسسه «اکسیرنوین» به تهیهکنندگی محمدرضا خانزاده برگزار خواهد شد، از هم اکنون آغاز شده و علاقهمندان میتوانند برای تهیه بلیت به سامانه «هنر تیکت» مراجعه کنند.
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