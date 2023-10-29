دریافت 3 MB کد مطلب 5924431 https://mehrnews.com/x33nvM ۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۰۳ کد مطلب 5924431 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۰۳ آبگرفتگی در مسجدالحرام پس از بارش باران در مکه مکرمه، آبگرفتگی در مسجدالحرام مانع حضور زایران در جوار کعبه شد. کپی شد مطالب مرتبط در سطح کلانِ مسأله فلسطین باید به تصمیم رهبر انقلاب عمل کرد عزتآفرینی کمیته امداد در کمک به محرومان بر کسی پوشیده نیست قم به برکت وجود مقدس حضرت معصومه (س) حیثیتی جاودانه یافت احیای عمره مفرده؛ نمایندگان ایران به زودی به عربستان میروند خلاقیت، مهمترین وجه تمایز انسان و هوش مصنوعی! برچسبها مکه مکرمه کعبه معظمه عربستان سعودی بارش باران آبگرفتگی
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