دریافت 3 MB
کد مطلب 5924431
  1. فیلم
  2. بین الملل
۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۰۳

آب‌گرفتگی در مسجدالحرام

آب‌گرفتگی در مسجدالحرام

پس از بارش باران در مکه مکرمه، آب‌گرفتگی در مسجدالحرام مانع حضور زایران در جوار کعبه شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید