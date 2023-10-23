به گزارش خبرگزاری مهر در نشست شورای برنامه ریزی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت با اشاره به مذاکرات انجام شده در شورای عالی حج در خصوص سفرهای زیارتی اعلام شد که نمایندگان کمیته‌های سازمان حج و زیارت جهت انعقاد قرارداد در حوزه‌های مختلف به زودی به کشور میزبان اعزام خواهند شد.

دراین نشست که امروز به ریاست حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد، سید عباس حسینی رئیس و حمید رهبری فر معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت از بحث‌ها و مذاکرات انجام شده در جلسه اخیر شورای عالی حج گزارش دادند و افزودند: رئیس کل بانک مرکزی قول داده که برای شروع سفرهای عمره بخشی از ارز مورد نیاز این سفرها را اختصاص دهد.

حسینی گفت: در مورد هزینه بلیت هواپیما نیز قرار شد رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نرخ تمام شده را با سود معقول اعلام کند و بر اساس آن قرارداد با شرکت‌های هواپیمایی منعقد خواهد شد.

وی همچنین از نتایج برگزاری جلسات قیمت گذاری سفرهای عمره گزارش داد و گفت: با اعلام نهایی نرخ ارز و هواپیمایی و کارشناسی‌های انجام شده در خصوص انعقاد قرارداد در حوزه‌های مختلف می‌توان روند ثبت نام و زمانبندی برای اعزام زائران به کشور میزبان را عملیاتی کرد.

سرپرست حجاج ایرانی نیز با اشاره به اینکه مردم به هنگام ثبت نام برای سفرهای حج و عمره در واقع بخشی از هزینه سفر خود را پرداخته اند، تصریح کرد: مسئولان نظام در زمان تصمیم گیری در خصوص نرخ ارز باید درباره این مهم تدبیر نمایند و به نحوی عمل شود که حقوق زائر درصف انتظار نیز حفظ شود.

در ادامه این نشست حسین اسماعیلی مدیر دفتر نظارت و بازرسی حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت در مورد ساختار نیروی انسانی در آشپزخانه‌های مرکزی در حج ۱۴۰۲، گفت: مقایسه نشان می‌دهد که تعداد عوامل در آشپزخانه‌های مرکزی مکه و مدینه در حج امسال نسبت به سال ۱۳۹۸ چهل و چهار نفر کاهش و سرانه نسبت خادم به زائر نیز از ۲۶۳ نفر به ۳۰۴ نفر افزایش یافته است و این اتفاق با رعایت شاخص‌های مهم و تأثیرگذار در کیفیت ارائه خدمات صورت گرفته است.

بر پایه این گزارش، در ابتدای این نشست نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، ضمن تبریک ولادت امام عسکری (ع) با اشاره به همراهی آمریکا با رژیم جنایتکار اسرائیل در کشتار مردم بی دفاع و مظلوم غزه و ایستادن در کنار جلادها اظهار داشت: همه آزادگان جهان از آنچه نسبت به مردم بی دفاع فلسطین رخ می‌دهد آزرده خاطر هستند و مسلمان و غیرمسلمان از این جنایت‌ها ناراحتند و از آن ابراز انزجار می‌نمایند.

حجت الاسلام نواب با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص غیرقابل ترمیم بودن شکست عملیات طوفان الاقصی افزود: دنیا پرستان و دنیا خواهان که فکر می‌کنند ماندگار خواهند ماند، بدانند که به پاسخگویی در مورد جنایات و اعمال زشت شأن نزدیکتر شده اند و نمی‌توانند این جام شکسته و آبروی رفته را ترمیم کنند.