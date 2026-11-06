https://mehrnews.com/x3dx7Z ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱ کد مطلب 7001609 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱ تشییع پیکر پاک شهدای گمنام در حرم مطهر رضوی مشهد- در این فیلم تصاویری از تشییع پیکر پاک ۲۷ شهید گمنام در جمع زائران حرم مطهر رضوی را مشاهده می کنید. دریافت 4 MB کد مطلب 7001609 کپی شد مطالب مرتبط استقبال مردم قوچان از شهید گمنام عملیات والفجر۱ تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام در خلیل آباد عهد دانش آموزان مشهدی با آرمان های شهدا بردسکن میزبان پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس است تشریح جزئیات میزبانی همدان از کاروان شهدا مشهد میزبان پیکر مطهر ۲۷ شهید گمنام سیاهپوشی گنبد مطهر رضوی در سوگ مادر ورود پیکر مطهر ۲۷ شهید گمنام در مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان مردم مشهد برچسبها شهید گمنام مشهد حرم امام رضا (ع)
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