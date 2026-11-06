https://mehrnews.com/x3dxpB ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ کد مطلب 7002226 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ تجمع شبانه مردم مشهد مشهد- مردم انقلابی مشهد در دویستوپنجاهویکمین شب از تجمعات انقلابی با حضور پرشور در خیابان ها حاضر شدند. دریافت 9 MB کد مطلب 7002226 کپی شد مطالب مرتبط تشکیل زنجیره انسانی در تجمعات شبانه مردم مشهد شب ۲۵۲؛ بیعت دوباره مردم مشهد با رهبر معظم انقلاب ۲۴۹ شب حضور پرشور و حماسی مردم مشهد در تجمعات انقلابی شکوه حضور مردم انقلابی کاشمر در تجمعات شبانه تداوم حضور مردم سنندج در اجتماع شبانه نابودی آمریکا اصلی ترین خواسته دانش آموزان قوچانی حضور مسئولان استان خراسان رضوی در راهپیمایی ۱۳ آبان در مشهد مشهدالرضا(ع) کانون عزای فاطمی در تجمعات شبانه برچسبها بیعت با رهبر انقلاب خراسان رضوی مشهد
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