هیأت مدیره باشگاه تراکتور حمایت قاطعی از پاکو خمز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یک شنبه جلسه هم اندیشی اعضای هیأت مدیره باشگاه تراکتور با پاکو خمز برگزار و موضوعات پیرامون تیم مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که به ریاست عباس الیاسی در دفتر مدیرعامل باشگاه برگزار شد؛ هوشنگ نصیرزاده، منصور رستگارپور، علی محمودزاده و پاکو خمز به همراه سعید مظفری‌زاده مدیر تیم حضور داشتند و موضوعات پیرامون تیم مورد بررسی قرار گرفت.

هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه تراکتور در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در این جلسه دو ساعته نکته نظرات هیأت مدیره به سرمربی تیم منتقل شد و پاکو خمز نیز توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.

وی با قدردانی از تلاش‌های تمامی اعضای کادرفنی و بازیکنان تراکتور گفت: در این جلسه هم اندیشی، اعضای هیأت مدیره باشگاه ضمن حمایت قاطع از پاکو خمز، بر حفظ اتحاد و همدلی تیم جهت بهبود شرایط و کسب موفقیت تراکتور در ادامه مسابقات تأکید کردند.