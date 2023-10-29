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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

مدیرعامل باشگاه تراکتور:

هیأت مدیره باشگاه تراکتور حمایت قاطعی از پاکو خمز دارند

هیأت مدیره باشگاه تراکتور حمایت قاطعی از پاکو خمز دارند

تبریز- مدیرعامل باشگاه تراکتور گفت: هیأت مدیره باشگاه تراکتور حمایت قاطعی از پاکو خمز سرمربی این تیم دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یک شنبه جلسه هم اندیشی اعضای هیأت مدیره باشگاه تراکتور با پاکو خمز برگزار و موضوعات پیرامون تیم مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که به ریاست عباس الیاسی در دفتر مدیرعامل باشگاه برگزار شد؛ هوشنگ نصیرزاده، منصور رستگارپور، علی محمودزاده و پاکو خمز به همراه سعید مظفری‌زاده مدیر تیم حضور داشتند و موضوعات پیرامون تیم مورد بررسی قرار گرفت.

هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه تراکتور در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در این جلسه دو ساعته نکته نظرات هیأت مدیره به سرمربی تیم منتقل شد و پاکو خمز نیز توضیحاتی در این زمینه ارائه داد.

وی با قدردانی از تلاش‌های تمامی اعضای کادرفنی و بازیکنان تراکتور گفت: در این جلسه هم اندیشی، اعضای هیأت مدیره باشگاه ضمن حمایت قاطع از پاکو خمز، بر حفظ اتحاد و همدلی تیم جهت بهبود شرایط و کسب موفقیت تراکتور در ادامه مسابقات تأکید کردند.

کد مطلب 5924744

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