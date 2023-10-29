خط ۲ مترو تبریز نیازمند تامین ۲۵هزار میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار در جریان برگزاری یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه دور ششم شورای اسلامی شهر تبریز بر ثبت عملکرد و رکورد بی سابقه اجرای پروژه مترو در تبریز تاکید کرد و افزود: در طول ادوار مختلف مدیریت شهری تبریز این حجم از تسریع و پیشرفت اجرایی در حوزه قطار شهری بی سابقه است و در صورت تأمین مالی ۲۵ هزار میلیارد تومان شاهد بهره برداری از خط دو مترو تبریز خواهیم بود.

وی اظهار کرد: سی درصد بودجه مصوب سال جاری برای اجرای پروژه مترو تبریز پیش بینی شده است ولی با توجه به تسریع در اجرای این پروژه و با لحاظ ردیف تملکی مسیر خط دو مصمم هستیم تخصیص اعتباری، بیشتر از میزان پیش بینی شده باشد.

هوشیار با بیان اینکه دستگاه حفاری "تی بی ام غربی" طبق برنامه ریزی های انجام شده، آذر ماه سال جاری از مسیر خط ۲ خارج می‌شود، ادامه داد: در حال حاضر این دستگاه به سطح زیرین خیابان تربیت رسیده است که بر اساس زمان آغاز حفاری، یک عملکرد بی نظیر در حوزه مترو محسوب می‌شود.

شهردار تبریز تصریح کرد: تقویت توان عملیاتی شهرداری تبریز برای اجرای پروژه کلان قطار شهری، منجر به اجرای هم زمان حفاری و احداث ایستگاه‌های خط دو مترو تبریز از ایستگاه اول قراملک شده است و پیش بینی ما این است که بودجه مصوب امسال در ردیف پروژه عمرانی مترو محقق شود.

هوشیار ادامه داد: تحقق هدف بهره برداری از خط دو مترو تبریز تا میدان فهمیده نیازمند تخصیص و تزریق ۲۵ هزار میلیارد تومان است.

خط دوم متروی تبریز به طول حدود ۲۲.۴ کیلومتر، در حال حاضر طولانی‌ترین مسیر از شبکه ریلی کلان‌شهر تبریز است. این خط، شامل ۲۰ ایستگاه است که از محدوده زمین‌های قراملک تبریز (کارخانه کود آلی) شروع شده، از طریق خیابان وحدت و میدان قراملک (اولین ایستگاه) و پس از عبور از زیر خیابان آخونی، خیابان قدس، در ایستگاه میدان کهن (محققی) دارای ایستگاه تبادلی با خط یک بوده و از طریق میدان دانشسرا، وارد خیابان عباسی شده و ضمن عبور از میدان شهید فهمیده باغمیشه به سمت شهرک نصر، مرزداران، دانشگاه آزاد، نمایشگاه بین المللی و نهایتاً در میدان بسیج خاتمه می‌یابد.

در طرح توسعه این خط، گذر از منطقه خاوران و اتصال به ایستگاه راه‌آهن تبریز- میانه در نظر گرفته شده است.