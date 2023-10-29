تساوی بدون گل پرسپولیس و ملوان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۶ امروز قرار بود میزبان پرسپولیس در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی باشد اما حضور گسترده و بیش از ظرفیت تعیین شده تماشاگران باعث تأخیر ۲۱ دقیقه‌ای در آغاز این دیدار شد.

نیمه نخست دیدار دو تیم از هفته هشتم لیگ بیست و سوم با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب ثابت با جابجایی غیرمترقبه پرسپولیس

برد پرسپولیس مقابل استقلال تاجیکستان در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا باعث شد تا یحیی گل محمدی تصمیم به حفظ ترکیب اصلی تیمش با وجود بی انضباطی سروش رفیعی و محمدحسین کنعانی زادگان بگیرد.

از این رو یازده بازیکن اصلی پرسپولیس برای دیدار امروز با ملوان را: علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی زادگان، گئورگی گولسیانی، علی نعمتی، وحدت هنانوف، مسعود ریگی، محمد عمری، سروش رفیعی، سعید صادقی، دانیال اسماعیلی فر و شهاب زاهدی تشکیل دادند.

سرخپوشان پایتخت در حالی ترکیب برنده خود را حفظ کردند که تغییراتی در چیدمان آنها شکل گرفته بود. دانیال اسماعیلی فر متمایل به مرکز میدان بازی می‌کرد تا سروش رفیعی بیش از پیش به جناحین برود.

مهدی تارتار نیز ترجیح داد ترکیب زیر را برای دیدار با پرسپولیس در زمین قرار دهد:

افشار صداقت، آرمان اکوان، میلاد باقری، حامد نورمحمدی، پدرام قاضی پور، مجید عیدی، پویا پورعلی، حسین صادقی، مهران احمدی، رضا جعفری و سهیل فداکار

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بازی شجاعانه انزلی‌چی‌ها

ملوان در ابتدای بازی اجازه داد پرسپولیس مالکیت توپ را در اختیار بگیرد اما خیلی زود توانست با استفاده از سرعت بالای بازیکنانش فشار قابل توجهی را روی بازیسازی دروازه‌بان و مدافعان پرسپولیس بیاورد تا آنها پاس‌های اشتباه زیادی را رد و بدل کنند. قطع توپ‌های کوتاه سرخپوشان باعث ایجاد موقعیت‌های نصفه و نیمه از سوی میزبان روی دروازه بیرانوند شد اما هیچ کدام راه به جایی نبرد.

نبرد درگیرانه هافبک‌های ملوان با بازیکنان پر ستاره پرسپولیس تا اواخر نیمه اول ادامه داشت تا سرخ‌ها برای نفوذ به دروازه ملوان از جناحین فشار مضاعفی را بیاورند.

تلاش دو تیم در پایان ۴۵ دقیقه ابتدایی باعث لرزش تور دروازه‌ها نشد تا دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.