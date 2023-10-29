تشویق سرمربی پرسپولیس در انزلی/ تجمع پشت درهای سن سیروس

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۶ امروز در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال با حضور تماشاگران در ورزشگاه سیروس قایقران برگزار می‌شود.

* کاروان دو تیم با وجود ترافیک در اطراف استادیوم وارد شدند. یحیی گل محمدی به محض ورود به ورزشگاه وارد چمن شد که مورد استقبال گسترده تمام تماشاگران قرار گرفت. هواداران ملوان هم سرمربی سرخپوشان را تشویق کردند که نشان از محبوبیت او داشت.

* ورزشگاه سن سیروس انزلی با حضور پرشور هواداران از صبح امروز تکمیل شده بود اما باز هم تعداد زیادی از مشتاقان تماشای این بازی پشت درهای ورزشگاه بودند که اصرار به ورود داشتند.

* تماشاگران زن حاضر در ورزشگاه اختصاصی ملوان شور و هیاهوی خاصی را با تشویق‌های خود در کنار سایر تماشاگران ایجاد کرده بودند.

* بازیکنان ملوان بندر انزلی پس از ورود به چمن ورزشگاه مورد تشویق هواداران خود قرار گرفتند. چند تن از آنها نیز هنگام تمرین سمت بازیکنان پرسپولیس رفتند تا خوش و بشی داشته باشند.