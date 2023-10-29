نقش یحیی در تنش میان سرخپوشان/ کار پرسپولیس در انزلی راحت نیست

غلامرضا فتح آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با شرایط تیم پرسپولیس در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر اظهار داشت: پرسپولیس با توجه به پیروزی‌هایی که در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا کسب کرده توانسته یکی از بهترین تیم‌های حال حاضر باشد. بخش عمده این روند موفقیت آمیز پرسپولیس به یحیی گل محمدی به عنوان سرمربی این تیم بر می‌گردد.

او ادامه داد: در جریان دیدار با استقلال تاجیکستان شاهد درگیری لفظی بین سروش رفیعی و محمدحسین کنعانی زادگان بودیم که گل محمدی به خوبی توانست این تنش در تیم خود را جمع کند و در حالی که یک نیمه دیگر بازی باقی مانده بود هیچ گونه بی نظمی و حاشیه در تیم پرسپولیس به وجود نیامد. گل محمدی در این مورد جسارت خود را نشان داد و هر دو بازیکن بعد از بازی هم بسیار برخورد خوبی داشتند و این درگیری لفظی در همان زمین بازی به پایان رسید.

پیشکسوت پرسپولیس افزود: نظم و انضباط همیشه در پرسپولیس از گذشته تا به امروز حرف اول را می‌زند، وقتی تیمی با نظم رو به رو باشد و برنامه‌های خود را پیش ببرد مسلماً در مسابقاتی که شرکت می‌کند، نتیجه خواهد گرفت.

پرسپولیس مقابل ملوان کار راحتی ندارد

فتح آبادی در رابطه با بازی پرسپولیس و ملوان گفت: تیم‌هایی مانند ملوان و سپیدرود هواداران فوتبال دوستی دارند، در مجموع مردمان استان گیلان به ورزش فوتبال بسیار علاقه مند هستند و به همین جهت همیشه رویارویی با این تیم‌ها مخصوصاً اینکه میزبان باشند، بسیار سخت است. مهدی تارتار با حضور در ملوان توانسته نتایج خوبی را در هفت بازی کسب کند و قطعاً مدیران این باشگاه به او از حساسیت هواداران گفته اند.

کارشناس فوتبال خاطر نشان کرد: پرسپولیس روز راحتی مقابل ملوان نخواهد داشت و یحیی گل محمدی و شاگردانش باید هرچه در توان دارند در این بازی به کار گیرند تا بار دیگر بتوانند به صدر جدول برسند و رقابت خود را با استقلال تهران حفظ کنند.

امیدوارم تا پیش از شروع جام ملت‌های آسیا، نیم فصل اول تمام شود

او در ادامه تصریح کرد: تعطیلی مسابقات لیگ، نداشتن زمین مناسب برای بازی، تداخل بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا و… همه دست به دست هم داده تا لیگ برتر ایران فرسایشی باشد. البته با روی کار آمدن حیدر بهاروند انتظار می‌رود که مسابقات لیگ برتر با نظم بهتری برگزار شود اما در هفته‌های اخیر برخی از تیم‌ها بیش از دو هفته در هیچ رویداد رسمی بازی نکردند و کار برای سرمربی در چنین مواقعی جهت آماده سازی بازیکن بسیار سخت خواهد بود.

فتح آبادی ادامه داد: امیدوارم صحبت‌های سهیل مهدی (مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ) در رابطه با پایان رقابت‌های نیم فصل پیش از شروع جام ملت‌ها درست باشد تا حداقل بتوانیم نیم فصل را قبل از برگزاری رقابت‌های تیم ملی به پایان برسانیم تا به تیم‌ها کمک شود و بتوانند برنامه ریزی بهتری داشته باشند.

کارشناس فوتبال در خصوص برگزاری نامنظم مسابقات لیگ برتر ادامه داد: در همه کشورها به خصوص لیگ‌های کشور همسایه مانند عربستان، امارات و قطر تیم‌ها بلافاصله بعد از دیدارهای آسیایی خود مسابقات لیگ کشوری هم برگزار می‌کنند و در کمتر از ۷۲ ساعت خیلی زود به ریکاوری می رسند اما در کشور ما متأسفانه شاهد وقفه‌های طولانی مدت هستیم. کشورهای عربستان و قطر رشد بسیار خوبی در فوتبال داشتند و اکنون شاهد حضور قدرتمند کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان و تاجیکستان در آسیا هستیم.

کشورهای آسیای میانه تهدید جدی برای فوتبال ایران هستند

او افزود: همین تیم استقلال تاجیکستان به نظرم در ابتدا بهتر از پرسپولیس بود و خیلی زود هم به پنالتی رسیدند که در اینجا اگر واکنش خوب علیرضا بیرانوند نبود، امکان داشت حتی آنها با پیروزی یا تساوی تهران را ترک کنند که خدا را شکر چنین اتفاقی رخ نداد و با یک بازی منسجم و رو به جلو از سوی پرسپولیس، بازیکنان این تیم خیلی خوب به بازی مسلط شدند و در آخر هم با یک برد شیرین زمین را ترک کردند.

فتح آبادی در رابطه با نقش یحیی گل محمدی در پرسپولیس بیان کرد: برانکو یک میراث به یاد ماندنی در پرسپولیس به جا گذاشته و آن هم روند بازی کردن روی زمین است که پس از او یحیی گل محمدی هم خیلی خوب راه او را در پیش گرفته و اگر به بازی‌های این تیم نگاه کنیم می‌بینیم که بازیکنان پاس‌های کوتاه و بلند خوبی را در اختیار هم قرار می‌دهند و با برنامه رو به سمت دروازه حریف پیش می‌روند.

گل محمدی یکی از بهترین مربیان فوتبال ایران است

پیشکسوت پرسپولیس ادامه داد: خط هافبک پرسپولیس یکی از بهترین‌های لیگ برتر است. سروش رفیعی بازی سازی بی نهایت خوبی را در وسط زمین انجام می‌دهد و اگر میلاد سرلک کمی از روند خشنوت آمیز خود بکاهد می‌تواند بهترین خط هافبک تیم‌های لیگ برتری را برای پرسپولیس دانست. در خط هجومی هم شهاب زاهدی پس از انتقاداتی که به او در ابتدای فصل می‌شد با سه گلی که مقابل پیکان به ثمر رساند توانست اعتماد به نفس خود را باز گرداند و علاوه بر گلزنی شاهد آن بودیم که مقابل استقلال تاجیکستان برای سعید صادقی پاس گل فراهم کرد و این نشان از یک مهاجم تمام عیار دارد.

او در پایان خاطر نشان کرد: پرسپولیس و استقلال امسال دو مهاجم بلند قامت دارند که آرمان رمضانی هم اگر به او در استقلال بیشتر توجه شود می‌تواند تأثیرگذاری بیشتری روی گل‌های این تیم داشته باشد. گل محمدی یکی از بهترین مربیان حاضر ایران است و حتی توانایی نشستن روی نیمت تیم ملی را هم دارد و امیدوارم او بتواند در دیدارهای پیش رو نتایج خوبی را کسب کند.