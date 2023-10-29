ترکیب پرسپولیس برای دیدار با ملوان اعلام شد/ چشم بستن روی خاطیان!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندر انزلی و پرسپولیس از ساعت ۱۶ امروز در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی در هفته هشتم با حضور تماشاگران برگزار می‌شود.

یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس ترکیب زیر را برای دیدار امروز در نظر گرفته است:

علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی زادگان، گئورگی گولسیانی، علی نعمتی، وحدت هنانوف، مسعود ریگی، محمد عمری، سروش رفیعی، سعید صادقی، دانیال اسماعیلی فر و شهاب زاهدی.

‌کنعانی زادگان و رفیعی در حالی بار دیگر در جمع ۱۱ بازیکن اصلی این تیم قرار گرفتند که در جریان بازی این تیم مقابل استقلال تاجیکستان در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا درگیری لفظی داشتند که به رختکن این تیم بین دو نیمه نیز کشید تا گل محمدی تصمیم به تعویض هر دو بازیکن در بین دو نیمه بگیرد.

با این حال عذرخواهی رسمی کنعانی زادگان و رفیعی از یکدیگر و در جمع بازیکنان از مربیان تیم باعث بازگشت آنها به ترکیب شد تا اینگونه نشان دهند کدورتی در این تیم وجود ندارد.