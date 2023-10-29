تنش و پاسخ موشکی از سوریه به مواضع آمریکا و اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند که امشب سه موشک از سوریه به سمت اهداف نظامی اسرائیلی در جنوب جولان اشغالی شلیک شده و ارتش صهیونیستی به این حملات پاسخ داده است. براساس گزارش المیادین، گلوله های موشکی از اطراف شهر شیخ سعد در حومه غربی درعا به سمت جولان اشغالی جنوبی شلیک شده است.

این رسانه‌ها همچنین از وقوع انفجار در پایگاه نظامی آمریکا در میدان نفتی العمر در شمال شرقی دیر الزور سوریه خبر دادند.

همزمان پایگاه آمریکایی «الشدادی» در جنوب الحسکه سوریه از سوی گروه‌هایی از داخل عراق بمباران گردید که منجر به انفجارهایی در داخل آن شد. مقاومت اسلامی عراق هم از هدف قرار دادن پایگاه آمریکایی «الشدادی» در جنوب الحسکه سوریه با دو پهپاد خبر داد.

خبرنگار المیادین در بغداد نیز به نقل از منابع خود اعلام کرد که هواپیماهای نظامی با دو حمله به شهر البوکمال در حومه شرقی دیرالزور در عمق سوریه مواضع گروه‌های مسلح را بمباران کردند.

خبرنگار شبکه المیادین در سوریه شامگاه شنبه نیز گزارش داده بود، پایگاه استقرار اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی العمر در دیر الزور سوریه هدف حمله راکتی قرار گرفت.

منابع مطلع اعلام کردند که درپی این حمله صدای چند انفجار در داخل این پایگاه شنیده شده است.

بر پایه این گزارش، پس از این حمله، جنگنده‌های آمریکا در آسمان منطقه اقدام به گشت زنی کردند. در روزهای گذشته پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق و سوریه در چندین نوبت هدف حملات پهپادی و راکتی قرار گرفته است.

در نتیجه چندین حمله به پایگاه عین الاسد و نیز میدان نفتی العمر و الشدادی در الحسکه سوریه طی چند روز گذشته تلفات انسانی در میان نیروهای اشغالگر آمریکایی ثبت شده و در نتیجه سه حمله پهپادی و موشکی نیروهای مقاومت اسلامی عراق به پایگاه هوایی عین الاسد در منطقه «البغدادی» در منطقه «هیت» در استان غرب الانبار عراق، یک پیمانکار خارجی و ۲ نفر از نظامیان آمریکایی کشته و ۶ نظامی دیگر آمریکایی زخمی شدند.

مقاومت اسلامی عراق به دنبال بمباران بیمارستان المعمدانی غزه توسط رژیم صهیونیستی، به آمریکا هشدار داد که از این پس حملات علیه پایگاه‌های آمریکایی در خاک عراق آغاز می‌شود.

سوریه از حامیان اصلی فلسطین به شمار می‌رود و پیشتر فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه اعلام کرده بود: اشغالگران اسراییلی همه جنایاتی که فاشیست ها در جنگ جهانی دوم مرتکب شدند را مرتکب شدند.

وی افزود: دیری نمی‌گذرد که کسانی که با بیانیه بالفور از «اسراییل» حمایت کردند یا در سازمان ملل رای به رسمیت شناختن این موجودیت دادند، از جنایتی که در حق کشورهای خود کل بشریت مرتکب شدند، پشیمان می شوند.

وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: طی دو هفته اخیر، اسرابیل سه هزار کودک را کشته است و نیمی از منازل غزه را ویران کرده است. این رژیم آب، دارو، برق، ارتباطات و اینترنت را قطع کرده است تا جنایات جنگی و جنایات ضدبشری که علیه ساکنان غزه مرتکب شده و خواهد شد، را کتمان و سانسور کند.

المقداد افزود: اسراییل به جای اینکه حافظ منافع کشورهای غربی استعمارگر در این منطقه باشد، به باری اخلاقی، نظامی، سیاسی، مالی، اقتصادی و انسانی بر این کشور تبدیل شده است.

وی بیان کرد: سازمان مللی که برای مدت طولانی تصویری درخشان از اسراییل ارایه داده است، هم اکنون از اعتبار دبیر کل سازمان بین الملل در برابر اهانتی که ولگردی صهیونیست به نام سفیر و نماینده رژیم فاشیست کرده است، دفاع کند و خطاب به این ولگرد بگوید: چه جنایاتی را فاشیست ها در جنگ جهانی دوم مرتکب شدند که اسراییل آنرا مرتکب نشده است؟