حمله پهپادی نیروهای عراقی به پایگاه اشغالگران آمریکایی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از نیروهای مقاومت اسلامی عراق گزارش داد که این نیروها پایگاه اشغالگران آمریکایی در الشدادی واقع در جنوب استان الحسکه سوریه را هدف قرار دادند.

این حمله نیروهای عراقی با استفاده از ۲ پهپاد صورت گرفت.

خبرنگار شبکه المیادین در سوریه شامگاه شنبه نیز گزارش داده بود، پایگاه استقرار اشغالگران آمریکایی در میدان نفتی العمر در دیر الزور سوریه هدف حمله راکتی قرار گرفت.

منابع مطلع اعلام کردند که درپی این حمله صدای چند انفجار در داخل این پایگاه شنیده شده است.

بر پایه این گزارش، پس از این حمله، جنگنده‌های آمریکا در آسمان منطقه اقدام به گشت زنی کردند. در روزهای گذشته پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق و سوریه در چندین نوبت هدف حملات پهپادی و راکتی قرار گرفته است.

در نتیجه چندین حمله به پایگاه عین الاسد و نیز میدان نفتی العمر و الشدادی در الحسکه سوریه طی چند روز گذشته تلفات انسانی در میان نیروهای اشغالگر آمریکایی ثبت شده و در نتیجه سه حمله پهپادی و موشکی نیروهای مقاومت اسلامی عراق به پایگاه هوایی عین الاسد در منطقه «البغدادی» در منطقه «هیت» در استان غرب الانبار عراق، یک پیمانکار خارجی و ۲ نفر از نظامیان آمریکایی کشته و ۶ نظامی دیگر آمریکایی زخمی شدند.

مقاومت اسلامی عراق به دنبال بمباران بیمارستان المعمدانی غزه توسط رژیم صهیونیستی، به آمریکا هشدار داد که از این پس حملات علیه پایگاه‌های آمریکایی در خاک عراق آغاز می‌شود.