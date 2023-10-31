همایون سامه‌یح نجف‌آبادی نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی گفت: متأسفانه رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از نام یهودیت و دین یهود در تلاش است تا خود را در جهان مشروع جلوه دهد.

وی افزود: متأسفانه اعمال ددمنشانه و کشتارهای بی‌رحمانه‌ای که از ابتدای تشکیل رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی انجام شده است به هیچ عنوان با آموزه‌های حضرت موسی کلیم الله و نکاتی که در تورات مقدس آمده است همخوانی ندارد.

نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراض یهودیان جهان به اعمال رژیم اشغالگر قدس اظهار داشت: تمام یهودیان واقعی و تمام یهودی‌ها آزادی خواه جهان که تعدادشان هم کم نیست، در اعتراض به این اعمال و فجایعی که اخیراً در غزه رخ داده است اعتراضات خود را در سراسر جهان نشان دادند و آن را محکوم کردند.

وجود صهیونیسم مسیحی در کنار یهودی‌های صهیونیست

سامه‌یح نجف‌آبادی با اشاره به آنکه صهیونیست‌ها فقط خود را یهودی نمی‌دانند، اذعان داشت: بنده خاطرنشان می‌کنم که در دنیا فقط یهودی صهیونیسم نداریم بلکه باید گفت که متأسفانه مسیحی صهیونیسم هم داریم و برخی از گروه‌ها فرزند نامشروع صهیونیسم هستند که از آن جمله می‌توانیم به گروه داعش اشاره کنیم.

وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم جنایاتی که توسط صهیونیست‌ها انجام می‌گیرد به یهودیت نسبت دهیم همانطور که نمی‌توانیم جنایتی که توسط داعش صورت گرفت به اسلام ارتباط دهیم.

نماینده کلیمیان ایران در مجلس اذعان داشت: خداوند ادیان را فرستاده است تا مردم در صلح، آرامش، امنیت و رفاه کامل در کنار هم زندگی کنند و متأسفانه افراط و تفریط‌هایی که در دنیا در طول تاریخ وجود داشته است، باعث کشتارهایی به نام دین شده است که واقعاً از این مسئله متاسف هستیم.

سامه‌یح نجف‌آبادی با اشاره به بروز مشکلات انسانی در میان فلسطینیان غزه گفت: جامعه کلیمیان ایران برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم مظلوم فلسطین در غزه آمادگی خود را اعلام کرده و در شرف اقداماتی هستیم که این کمک‌ها به دست مظلومین فلسطینی برسد و ان‌شاءالله خبر ارسال کمک‌های خود را اطلاع رسانی خواهیم کرد.