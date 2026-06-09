حمایت آیت الله رشاد از بازسازی و ساخت مجدد کنیسه آسیب دیده در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله رشاد رئیس شورای حوزه‌های علمیه پایتخت در دیداری صمیمانه با جمعی از رهبران و شخصیت‌های برجسته جامعه کلیمیان ایران و فعالان حوزه ادیان، بر ضرورت تقویت گفت‌وگوی بین‌الادیان، همدلی ملی و تفکیک روشن میان آیین یهود و صهیونیسم تأکید کرد.

در این نشست، دکتر حمامی، خاخام اعظم جامعه یهودیان ایران، دکتر سامیح نجف‌آبادی، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی و رئیس انجمن کلیمیان ایران، دکتر محبتی، نایب‌رئیس دوم انجمن کلیمیان، هرسل گل شیرازیان، نایب‌رئیس انجمن کلیمیان استان تهران، و آقای آبایی، از استادان دانشگاه ادیان و مذاهب، حضور داشتند.

در ابتدای این دیدار، دکتر سامیح نجف‌آبادی با اشاره به آسیب‌دیدن کنیسه رفیعی‌نیا در جریان حمله رژیم صهیونیستی، بر ضرورت بازسازی این مکان دینی تأکید کرد و گفت: کنیسه رفیعی‌نیا باید دوباره ساخته شود؛ رژیم صهیونیستی مسجد ویران می‌کند، اما جمهوری اسلامی کنیسه می‌سازد و این تفاوت نگاه و رویکردها را به‌خوبی نشان می‌دهد.

همچنین دکتر حمامی، خاخام اعظم جامعه یهودیان ایران، با قدردانی از فضای همزیستی دینی در کشور، بر پیوند تاریخی جامعه یهودیان با ملت ایران تأکید کرد و گفت: جامعه یهودیان ایران همواره خود را بخشی از ملت ایران دانسته و در کنار مردم این سرزمین حضور داشته است. تقویت گفت‌وگوی ادیان نیز می‌تواند زمینه‌ساز درک متقابل و آرامش اجتماعی باشد.

آیت‌الله رشاد نیز در ادامه این دیدار، با تأکید بر اهمیت گفت‌وگوی بین‌الادیان، به نقاط مشترک میان ادیان الهی اشاره کرد و نقش این گفت‌وگوها را در تقویت همزیستی، تفاهم و همدلی میان پیروان ادیان مختلف مهم دانست.

وی همچنین با اشاره به تفاوت بنیادین میان آیین یهود و صهیونیسم تصریح کرد: یهودیت یک دین الهی است، در حالی که صهیونیسم جریانی سیاسی و سلطه‌طلب به شمار می‌رود و نباید این دو را با یکدیگر خلط کرد.

آیت‌الله رشاد با اشاره به همراهی جامعه یهودیان ایران در مقاطع حساس کشور، خاطرنشان کرد که همبستگی و همدلی میان اقلیت‌های مذهبی و سایر آحاد ملت ایران همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بوده و این رویکرد به‌عنوان اصلی مهم در تقویت وحدت ملی مورد توجه قرار داشته است.

وی افزود: جامعه یهودیان ایران در جریان جنگ رمضان میان ایران و رژیم صهیونیستی نیز نشان داد که در کنار ملت ایران، نظام و جمهوری اسلامی ایستاده است و نشانه‌های این همدلی در عرصه‌های مختلف اجتماعی قابل مشاهده است.

آیت‌الله رشاد در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های همکاری علمی اشاره کرد و از آمادگی برای توسعه تعاملات علمی میان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مجتمع حوزوی امام رضا(ع) و انجمن کلیمیان ایران خبر داد. وی این همکاری‌ها را بستری مناسب برای گسترش گفت‌وگوهای علمی و تدوین آثار مشترک در حوزه مطالعات دینی دانست.

وی همچنین با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به کنیسه رفیعی‌نیا در جریان جنگ رمضان، این اقدام را نمونه‌ای آشکار از خشونت و ددمنشی این رژیم توصیف کرد و تأکید داشت که تعرض به اماکن دینی، چه مسجد باشد و چه کنیسه، نشان‌دهنده ماهیت ضدانسانی جریان صهیونیسم است.

در پایان این دیدار، حاضران از کنیسه رفیعی‌نیا بازدید کردند تا ضمن بررسی وضعیت این مکان دینی، زمینه‌های حمایت و پیگیری برای بازسازی و ساخت مجدد آن فراهم شود.