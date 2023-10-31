به گزارش خبرنگار مهر، طرح تسهیل مجوزهای کسبوکار پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان تلاش کرد تا کمک کند، آزمون وکالت و آزمون سردفتری بدون تعیین ظرفیت برگزار شود. مجلس هدف از تصویب این طرح را حذف بروکراسی مانع زا در روند اشتغال کشور عنوان کرد و آن را زمینهساز از بین رفتن انحصار در بازار خدمات حقوقی به ویژه وکالت و سردفتری دانست. طبق این مصوبه ۲ نهاد کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه به عنوان نهادهایی که وظیفه پذیرش و تأیید صلاحیت دانش آموختگان رشته حقوق و صدور مجوز وکالت را دارند، باید زمینه ساز اجرای هر چه سریعتر این قانون شوند.
پایان انحصار کانون وکلا برد بزرگ طرح تسهیل
محمدعلی حق شناس از اساتید فعال در حوزه حقوق درباره اجرای این طرح در سال نخست، اظهار داشت: برداشتن ظرفیت و پایان دادن به انحصار کانون وکلا در موضوع وکالت از مهمترین منافع این طرح به حساب میآید و با تصویب آن افراد بدون داشتن حساسیتهای مختلف و استرسهای ویژه این فضا میتوانند در حوزه وکالت فعالیت کنند.
وی ادامه داد: باید در نظر گرفت روش سنتی که پیش از این، افراد برای حضور در وکالت طی میکردند نیز قابل قبول نبوده است چرا که افرادی در این سیکل قبول میشدند که تستزنهای خوبی به حساب میآمدند؛ عملکرد مؤسسات فعال در این حوزه به خوبی در ارزیابی این فضا به ما شهادت میدهد چرا که در عملکرد همه این مؤسسات تست زدن برای دانش آموختگان در صدر روند آموزشی قرار داشت.
مدیر گروه حقوق دانشگاه انتظامی اصفهان تصریح کرد: روش سنتی کانون وکلا برای انتخاب دانشآموختگان حقوق مزیت خاصی نداشته و معیار مناسبی برای سنجش افراد شرکت کننده در آزمون به حساب نمیآید.
انحصار کانون وکلا زمینه ساز فساد است
وی با انتقاد از اینکه برخی تصویب طرح تسهیل را موجب از بین بردن استقلال کانون وکلا میدانند، عنوان کرد: قوه قضائیه به موازات کانون وکلا آزمونی برگزار میکند و به طبع اختلالی در روند فعالیت کانون وکلا ندارد؛ متأسفانه عدهای در این فضا نسبت به پایان انحصار معترض هستند. این طرح فقط فضا را برای افراد با استعداد باز کرده تا بتوانند در این زمینه راحتتر فعالیت کنند.
حقشناس افزود: به طور قطع انحصار کانون وکلا نیز زمینهساز فساد خواهد بود؛ اینکه ما همه چیز را به یک نهاد بسپاریم تا هر کاری میخواهد انجام دهد به طور قطع نتیجه خوبی رقم نخواهد زد؛ طراحی سوالات غیر استاندارد یا رد گرایشات رشتههای مرتبط به حقوق برای شرکت در آزمون وکالت، آن هم زمانی که رشته یا گرایش مذکور به تأیید وزارت علوم رسیده، به خوبی بیانگر نتیجه انحصارگرایی گذشته است.
طرح تسهیل نیازمند تکامل است
مدیر گروه حقوق دانشگاه انتظامی اصفهان در ادامه سخنان خود طرح تسهیل را نیازمند تکامل دانست و بیان کرد: با وجود همه این مسائل باید در نظر گرفت طرح جدید نیز بخشی از معایب روش قبلی را دارد و با وجود تغییرات صورت گرفته هنوز به طور کلی روش صحیحی برای تشخیص صلاحیت علمی افراد نیست؛ باید در نظر گرفت تکامل این طرح به طور قطع نیازمند زمان است.
وی اضافه کرد: ارتقا درجهبندی شده برای افراد قبول شده میتواند به اصلاح فضای فعلی کمک کند؛ افزایش دورههای آموزشی برای قبول شدگان به همراه درجه بندی در قبول پروندهها راهکارهایی است که میتواند به آمادگی هر چه بیشتر اعضا برای وکالت کمک کند.
آینده طرح تسهیل روشن است
حقشناس عنوان کرد: پیشبینی من از طرح تسهیل یک آینده روشن است به گونهای که اجرای صحیح آن میتواند به مردم، قوه قضائیه و جامعه حقوقی کمک کند. باید در نظر گرفت رفع موانع این طرح نیازمند زمان و فراهم شدن بسترهای لازم است اما به طور کلی باید گفت اجرای این طرح آینده بهتری نسبت به طرح قبلی رقم خواهد زد.
وی با اشاره به برگزاری دو آزمون در سال ۱۴۰۲ افزود: نباید فراموش کرد در دوره پیشین و زمانی که تربیت و جذب وکیل در انحصار کانون وکلا بود، سیکل انتخابی دچار مشکلات جدی بوده است؛ به طور مثال هر سال در موضوع طراحی سوال مشکلات جدی و غلطهای فاحش بود و این موضوع به طبع سبب ضایع شدن حق شرکت کنندگان میشد.
مدیر گروه حقوق دانشگاه انتظامی اصفهان تصریح کرد: نگاه جامع و به دور از دیدگاههای متعصبانه برخی وکلا نسبت به طرح تسهیل، به خوبی بیانگر این است که به شرط رفع مشکلات، این طرح شروع خوبی است که میتواند آینده روشنی برای مثلث مردم، قوه قضائیه و جامعه حقوقی ایجاد کند.
طرح تسهیل درب وکالت را برای همه باز نمیکند
وی در پاسخ به انتقاد برخی وکلا، اساتید حقوق و نمایندگان مجلس پیرامون اینکه طرح تسهیل سبب کاهش سواد علمی وکلا و به طبع افزایش مشکلات مردم در آینده میشود، خاطرنشان کرد: این یک برداشت غلط و سو تعبیر درباره این طرح است؛ نباید فراموش کرد طرح تسهیل درب وکالت را برای همه باز نمیکند؛ به طور قطع در این طرح هم فضای رقابتی وجود دارد، همچنین باید توجه داشت طرح قبلی مزیت خاصی نسبت به این طرح نداشته است.
حق شناس با تاکید بر اینکه مردم نباید نگران کاهش سطح علمی وکلا باشند، افزود: اگر در آینده آموزشهای عملی و کاربردی به افراد پذیرفته شده در طول سالهای متوالی ارائه شود به گونهای که این افراد پله به پله در این مسیر حرکت کرده و در مسیر حرفهای شدن گام بردارند، به طور قطع این طرح موفقیت آمیز خواهد بود.
وی این طرح را زمینهساز ایجاد طرح وکیل خانواده دانست و گفت: به طور قطع چشم انداز آینده طرح تسهیل به طرح وکیل خانواده کمک میکند؛ در فضایی که ما پذیرش علاقهمندان را از انحصار یک نهاد در میآوریم، افراد میتوانند به دور از حساسیتهای مختلف وارد این رشته شوند؛ به طبع این ورود باید آینده نگری نسبت به جایگاه و اشتغال این افراد نیز انجام داد که به اعتقاد من طرح وکیل خانواده میتواند در این راستا همیار طرح تسهیل باشد.
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