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۹ آبان ۱۴۰۲، ۹:۱۱

یک حقوق‌دان در گفت‌وگو با مهر مطرح کرد؛

پایان انحصار کانون وکلا برد بزرگ طرح تسهیل

پایان انحصار کانون وکلا برد بزرگ طرح تسهیل

اصفهان - مدیر گروه حقوق دانشگاه انتظامی اصفهان گفت: مهمترین برد و منفعت طرح تسهیل مشاغل پایان یافتن انحصار کانون وکلا است.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان تلاش کرد تا کمک کند، آزمون وکالت و آزمون سردفتری بدون تعیین ظرفیت برگزار شود. مجلس هدف از تصویب این طرح را حذف بروکراسی مانع زا در روند اشتغال کشور عنوان کرد و آن را زمینه‌ساز از بین رفتن انحصار در بازار خدمات حقوقی به ویژه وکالت و سردفتری دانست. طبق این مصوبه ۲ نهاد کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه به عنوان نهادهایی که وظیفه پذیرش و تأیید صلاحیت دانش آموختگان رشته حقوق و صدور مجوز وکالت را دارند، باید زمینه ساز اجرای هر چه سریع‌تر این قانون شوند.

پایان انحصار کانون وکلا برد بزرگ طرح تسهیل

محمدعلی حق شناس از اساتید فعال در حوزه حقوق درباره اجرای این طرح در سال نخست، اظهار داشت: برداشتن ظرفیت و پایان دادن به انحصار کانون وکلا در موضوع وکالت از مهم‌ترین منافع این طرح به حساب می‌آید و با تصویب آن افراد بدون داشتن حساسیت‌های مختلف و استرس‌های ویژه این فضا می‌توانند در حوزه وکالت فعالیت کنند.

وی ادامه داد: باید در نظر گرفت روش سنتی که پیش از این، افراد برای حضور در وکالت طی می‌کردند نیز قابل قبول نبوده است چرا که افرادی در این سیکل قبول می‌شدند که تست‌زن‌های خوبی به حساب می‌آمدند؛ عملکرد مؤسسات فعال در این حوزه به خوبی در ارزیابی این فضا به ما شهادت می‌دهد چرا که در عملکرد همه این مؤسسات تست زدن برای دانش آموختگان در صدر روند آموزشی قرار داشت.

مدیر گروه حقوق دانشگاه انتظامی اصفهان تصریح کرد: روش سنتی کانون وکلا برای انتخاب دانش‌آموختگان حقوق مزیت خاصی نداشته و معیار مناسبی برای سنجش افراد شرکت کننده در آزمون به حساب نمی‌آید.

انحصار کانون وکلا زمینه ساز فساد است

وی با انتقاد از اینکه برخی تصویب طرح تسهیل را موجب از بین بردن استقلال کانون وکلا می‌دانند، عنوان کرد: قوه قضائیه به موازات کانون وکلا آزمونی برگزار می‌کند و به طبع اختلالی در روند فعالیت کانون وکلا ندارد؛ متأسفانه عده‌ای در این فضا نسبت به پایان انحصار معترض هستند. این طرح فقط فضا را برای افراد با استعداد باز کرده تا بتوانند در این زمینه راحت‌تر فعالیت کنند.

حق‌شناس افزود: به طور قطع انحصار کانون وکلا نیز زمینه‌ساز فساد خواهد بود؛ اینکه ما همه چیز را به یک نهاد بسپاریم تا هر کاری می‌خواهد انجام دهد به طور قطع نتیجه خوبی رقم نخواهد زد؛ طراحی سوالات غیر استاندارد یا رد گرایشات رشته‌های مرتبط به حقوق برای شرکت در آزمون وکالت، آن هم زمانی که رشته یا گرایش مذکور به تأیید وزارت علوم رسیده، به خوبی بیانگر نتیجه انحصارگرایی گذشته است.

طرح تسهیل نیازمند تکامل است

مدیر گروه حقوق دانشگاه انتظامی اصفهان در ادامه سخنان خود طرح تسهیل را نیازمند تکامل دانست و بیان کرد: با وجود همه این مسائل باید در نظر گرفت طرح جدید نیز بخشی از معایب روش قبلی را دارد و با وجود تغییرات صورت گرفته هنوز به طور کلی روش صحیحی برای تشخیص صلاحیت علمی افراد نیست؛ باید در نظر گرفت تکامل این طرح به طور قطع نیازمند زمان است.

وی اضافه کرد: ارتقا درجه‌بندی شده برای افراد قبول شده می‌تواند به اصلاح فضای فعلی کمک کند؛ افزایش دوره‌های آموزشی برای قبول شدگان به همراه درجه بندی در قبول پرونده‌ها راهکارهایی است که می‌تواند به آمادگی هر چه بیشتر اعضا برای وکالت کمک کند.

آینده طرح تسهیل روشن است

حق‌شناس عنوان کرد: پیش‌بینی من از طرح تسهیل یک آینده روشن است به گونه‌ای که اجرای صحیح آن می‌تواند به مردم، قوه قضائیه و جامعه حقوقی کمک کند. باید در نظر گرفت رفع موانع این طرح نیازمند زمان و فراهم شدن بسترهای لازم است اما به طور کلی باید گفت اجرای این طرح آینده بهتری نسبت به طرح قبلی رقم خواهد زد.

وی با اشاره به برگزاری دو آزمون در سال ۱۴۰۲ افزود: نباید فراموش کرد در دوره پیشین و زمانی که تربیت و جذب وکیل در انحصار کانون وکلا بود، سیکل انتخابی دچار مشکلات جدی بوده است؛ به طور مثال هر سال در موضوع طراحی سوال مشکلات جدی و غلط‌های فاحش بود و این موضوع به طبع سبب ضایع شدن حق شرکت کنندگان می‌شد.

مدیر گروه حقوق دانشگاه انتظامی اصفهان تصریح کرد: نگاه جامع و به دور از دیدگاه‌های متعصبانه برخی وکلا نسبت به طرح تسهیل، به خوبی بیانگر این است که به شرط رفع مشکلات، این طرح شروع خوبی است که می‌تواند آینده روشنی برای مثلث مردم، قوه قضائیه و جامعه حقوقی ایجاد کند.

طرح تسهیل درب وکالت را برای همه باز نمی‌کند

وی در پاسخ به انتقاد برخی وکلا، اساتید حقوق و نمایندگان مجلس پیرامون اینکه طرح تسهیل سبب کاهش سواد علمی وکلا و به طبع افزایش مشکلات مردم در آینده می‌شود، خاطرنشان کرد: این یک برداشت غلط و سو تعبیر درباره این طرح است؛ نباید فراموش کرد طرح تسهیل درب وکالت را برای همه باز نمی‌کند؛ به طور قطع در این طرح هم فضای رقابتی وجود دارد، همچنین باید توجه داشت طرح قبلی مزیت خاصی نسبت به این طرح نداشته است.

حق شناس با تاکید بر اینکه مردم نباید نگران کاهش سطح علمی وکلا باشند، افزود: اگر در آینده آموزش‌های عملی و کاربردی به افراد پذیرفته شده در طول سال‌های متوالی ارائه شود به گونه‌ای که این افراد پله به پله در این مسیر حرکت کرده و در مسیر حرفه‌ای شدن گام بردارند، به طور قطع این طرح موفقیت آمیز خواهد بود.

وی این طرح را زمینه‌ساز ایجاد طرح وکیل خانواده دانست و گفت: به طور قطع چشم انداز آینده طرح تسهیل به طرح وکیل خانواده کمک می‌کند؛ در فضایی که ما پذیرش علاقه‌مندان را از انحصار یک نهاد در می‌آوریم، افراد می‌توانند به دور از حساسیت‌های مختلف وارد این رشته شوند؛ به طبع این ورود باید آینده نگری نسبت به جایگاه و اشتغال این افراد نیز انجام داد که به اعتقاد من طرح وکیل خانواده می‌تواند در این راستا همیار طرح تسهیل باشد.

کد مطلب 5926207

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    نظرات

    • محمد صالحی IR ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      40 46
      پاسخ
      بسیار عالی
      • محسنی IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
        26 15
        بخاطر بالا بردن آمار شاغلین و کاهش بیکاری باید وکلای ضعیف و بیسواد داشته باشیم؟
    • IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      11 12
      پاسخ
      درجه بندی کنید بر طبق نمره .مثلا ۱۰درجه پایه یک تا ده
      • محمدعلی IR ۰۹:۰۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
        2 2
        منظور از درجه بندی،درجه بندی شغلی نیست بلکه ارجاع و پذیرش پرونده ها به لحاظ میزان خواسته و اهمیت آن با توجه به سابقه شغلی و مهارتی است سروسامان بخشی به حرفه وکالت اجتناب ناپذیره مخصوصا با طرح وکیل خانواده. شما به عوض استهزاء بیجا متن مصاحبه رو دقیق مطالعه بفرمایید سپاس
    • مهدی IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      4 1
      پاسخ
      درودواقعا باعث نجات جوانا وجلوی این زیاده خواهانو بگیرین
    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      29 13
      پاسخ
      متاسفانه بسیاراسفناک میشه چندسال دیگه.به عنوان وکیل ۱۰سال سابقه کاراینده خوبی ازاین طرح متصورنیستم
      • قانون تسهیل افق جدید برای اشتغال زایی و پایان انحص IR ۱۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
        12 23
        پایان انحصار خودش یه اتفاق خیلی مبارک بود که برکت قانون تسهیل محقق شد وجا داره از مجلس بابت تصویب قانون تشکر کرد به امید تصویب قوانین مثل قانون تسهیل مجلس تشکر تشکر
    • حسین احمدی IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      28 9
      پاسخ
      با سلام طرح تسهیل بزرگترین ضربه مخرب به نظام حقوقی ایران در کل ادوار تاریخ بوده و آثار زیانبار آن بر ایندگان هم تاثیر می گذارد....
    • محمد IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      14 6
      پاسخ
      کاش در مورد سایر کنکورها هم این نظرو میدادین
    • مملی FR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      25 12
      پاسخ
      ‌وکیل بیکار به چه دردمیخوره
    • رضا IR ۰۶:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      21 6
      پاسخ
      سلام طرح الزام به داشتن وکیل در تمامی پرونده ها باید به مجلس ارسال شود.
    • ES ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      17 8
      پاسخ
      نتیجش هم می بینید فقط مردم ضرر می‌کنند پروندشون می افته دست اشخاص وکیل بی سواد ،شما هم یک مبلغی ازشون(وکیل ها) میگیرین این وسط فقط مردم ضرر میکنن با وکلا که پرونده ای که بتونن زندگیشون رو بگذرونن ندارند ومیشن وکیل بیکار ،حالا هم که خوشحالن نمیدونن بازار وکالت افتضاحه ،
    • دیده بان IR ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      13 3
      پاسخ
      انحصار مورد نظر این استاد با تاسیس مرکز وکلای قوه قضاییه برداشته شده بود اگه این ایراداتی که بیان شده در عالم واقع وجود داشت که در طول این ۷۰ سال فسادش معلوم میشد این طرح تسهیل فقط باعث تبدیل دانشجوی بیکار به وکیل بیکار میشود که نتایج ان قطعا به ضرر مردم و دستگاه قضا
    • Aram IR ۰۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      2 2
      پاسخ
      همینکه کلی از شرکت کننده های کانون و مشاوران یکی هستند و با قبولی تو هر دو جا میرن کانون و جای خالی برای مشاوران می مونه بدون بازنگری تو پذیرفته شدگان ، یعنی هنوز در انحصار کانونه ، پس خودمونو گول نزنیم که طرح تسهیل خیلی دلسوز بچه های مردم بوده
    • IR ۰۸:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      3 0
      پاسخ
      وقتی هنوز قبولیها تو هر دو آزمون یکیه و مسلما اولویت شخص با کانونه و جای خالی شخص تو مشاوران پر نمیشه یعنی هنوز انحصار دست کانونه و طرح تسهیل فقط ادعاست
    • ۰۹:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      7 2
      پاسخ
      مطمئن باشید که کسانیکه با استفاده از قانون تسهیل وارد حوزه سردفتری و وکالت می‌شوند چون سواد ندارند ، اگر هم دفترخانه یا دفتر وکالت تاسیس کنند کسی بهشون مراجعه نمی‌کنند و بیکار می‌مانند اونوقت یک بهانه دیگه جور می‌کنند مثل سردفترانی که بعد از اشتغال کسی به آنها مراجعه نمی‌کرد بهانه انحصار کار را گرفت
    • ابوذر IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      3 1
      پاسخ
      اگر در آینده آموزش‌های عملی و کاربردی به افراد پذیرفته شده در طول سال‌های متوالی ارائه شود به گونه‌ای که این افراد پله به پله در این مسیر حرکت کرده و در مسیر حرفه‌ای شدن گام بردارند، به طور قطع این طرح موفقیت آمیز خواهد بود.... پس تا ۲۰ سال آینده فقط به وکیل های قدیمی کانون وکلا اعتماد کنید...
    • احمد IR ۱۰:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      10 4
      پاسخ
      اینها یه کمدی تلخه یه روزی آیندگان به دید تمسخر به طرح تسهیل نگاه میکنند
    • لیلی IR ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      6 5
      پاسخ
      با اجرای این طرح آینده درخشانی برای اداره مالیات می توان متصور بود.
    • محمد IR ۱۰:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      14 4
      پاسخ
      دکتر فرزانه و فرهیخته اظهار داشته تصویب قانون تسهیل موجب باز شدن فضا برای افراد با استعداد شده!!! حضرت دکتر افراد با استعداد نیازی به تسهیل ندارند افراد با استعداد در سختی و تنگنا و با زحمت فراوان وکیل شدند بدون تعصب میگم با تصویب این طرح هم به مردم و هم به وکلا خیانت کردید بالاخص وکلای جوان
    • ناشناس AE ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      8 2
      پاسخ
      انحصار همه جا فساد زا است علی الخصوص و مهمتر از همه در قدرت .
    • صفائی IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      3 13
      پاسخ
      سلام طرح تسهیل خوبه اگر بدرستی اجرائی بشه اینکه تعدادی از دوستان نظرشون اینه که وکلای بیسواد وارد جامعه میشن به نظرم درست نیست چون اشخاص بیسواد در سطح جامعه و بستر کار خودبخود غربال خواهند شد مثل دیگر جوامع کاری فقط پیشنهادی که دارم اینه که ایکاش سقف سنی هم برداشته میشد
    • IR ۱۱:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      9 5
      پاسخ
      موافقان طرح تسهیل را به هیچ وجه نمیشود متقاعد کرد که توزیع پروانه وکالت به اینصورت چه عواقبی در پی دارد اما در سالهای نه چندان دور مشخص میشود چه خیانتی را با غرور خود به دستگاه قضایی ،فارغ التحصیلان دانشگاه های نخبه پرور و اعتماد مردم به سیستم قضایی کشور کرده اند
    • سیروس BG ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      2 0
      پاسخ
      آقا ما انسانیم مثلا" مسلمانیم و ادعاهای بزرگ داریم موحدیم عدالت محوریم و مثلا" مخالف بی عدالتی هستیم . لطفا" با وجدان خودتون خلوت کنید و به این چند سوال ساده جواب بدید بعد موضعگیری بفرمایید . چه کسی به کانون های وکلا و سردفتران اجازه داده سالها از برگزاری آزمون و صدور پروانه استنکاف کنه ؟
    • سیروس BG ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      10 9
      پاسخ
      همین شکستن انحصار کانون های سردفتران و وکلاء کار بزرگی بود دست تمام کسانیکه این انحصار رو شکستند درد نکنه خدا از ظلم کسانیکه سالهادر رو بروی مردم بستند و از برگزاری آزمون و صدور پروانه خودداری کردند نخواهد گذشت . بدهکاران دیروز امروز هم طلبکارند . بجای توبه دم از استقلال کانون و وکلاء میزنند
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      1 0
      پاسخ
      وقتی به امر وکالت مانند مشاغل عادی نگاه کنیم تخلفات ان را چه نهادی باید رسیدگی کند؟ وزارت صمت یا اتحادیه های صنفی معمولی؟ که هبچکدام تخصصی در این مورد ندارند پس لزوما باید قوه قضاییه وارد شود ایا در طرح تسهیل مجوزها باین نکته اشاره شده است؟
    • الله US ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      2 1
      پاسخ
      چه طرح تسهیلی امتحانات رو گذاشتن باهم تو هردو امتحان یه عده که تو هر دو امتحان دادن قبول شدن ...قبول شدگان یکی هستند و این دور زدن قانون تسهیله
    • سید مجید مصطفوی دهزویی IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      3 6
      پاسخ
      بسیار عالی بوده طرح تسهیل عالی
    • US ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      4 2
      پاسخ
      اتفاقا خیلی خوبه اینجور همه همه قشر های جامعه میتونن در مشکلات وکیل بگیرن و پرداخت هزینه زیاد نکنن بعدم وکیل با آزمون وکیل نمیشه وکیل با کار و تجربه وکیل میشه بیسواد ترین وکیل با گذشت زمان بهترین وکیل میشه آزمون ملاک تشخیص سواد نیست دانشگاه با بازار کار فرق داره بهتره پروانه راحت بدن به حقوقی ها
    • US ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      1 2
      پاسخ
      پروانه راحت بدن اما در سال های اول وکالت پرونده های سبک بهشون بدن تا کسب تجربه کنن زیر نظر وکلای با سابقه این خیلی بهتره تا آزمون سخت بگیرن و کسی قبول نشه اتفاقا حق هر تحصیل کرده ای هست که پروانه رشته اش را بگیره
    • میثم IN ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      1 1
      پاسخ
      مدیران ارشد و تصمیم گیرنده برای اینکه قول ایجاد شغل داده بودن طرح تسهیل رو تصویب کردند وگرنه هیچ عقلی قبولی با درصد سی درصدی رو نمی‌پذیرد
    • IR ۰۸:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      1 0
      پاسخ
      به نظر من روش آزمون غلطه من خودم علیرغم قبولی تو کانون امسال ولی تو تست زدن مشکل دارم اما اگر تشریحی و تفسیری باشه رتبه اول کانون میشدم آنقدر با لایحه رای شکستم و رای گرفتم برای مردم که تعدادش دستم نیست، بعضی افراد اسیر روش امتحانن و واقعا استعداد دارن به نظرم روش و نوع آزمون باید تغییر کنه
    • US ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      2 1
      پاسخ
      طرح تسهیل چیزی جز ضربه به بدنه ی قوه قضائیه و خیانت درحق مردم نبود، هدف طرح برداشتن محدودیت در ظرفیت نیست طرح ترویج بیسوادانِ دارای پروانه است..
    • US ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      3 4
      پاسخ
      حقوقدانی که از تصویب طرح تسهیل خوشحاله.. حقوق دان نیست
    • فریبا IR ۱۸:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
      1 2
      پاسخ
      بنظر من طرح خوبیه چون چندین ماه هم کارآموزی دارند آیا میشه به کسی که پزشکی یا دندانپزشکی خوانده اجازه فعالیت در این زمینه را نداد ؟
    • محمد IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
      1 3
      پاسخ
      مگر نهادی حساس و خطیر که با جان و مال آبروی مردم سر و کار داره در انحصار افراد واجد سطح علمی بالا باشه چیز بدیه؟!! و الان که با درصدهای بسیار پایین هر کسی وارد میشه و جان و اموال مردم بیچاره رو بر باد میده خوبه؟!!در نتیجه برد بزرگ طرح تسهیل اینه که افراد فاقد صلاحیت علمی رو به جان و مال مردم انداخته
    • Ali GB ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
      2 1
      پاسخ
      درست و بحق فرمودند .
    • مهدی IR ۰۷:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      2 2
      پاسخ
      انحصار کانون وکلا تموم شد دست مریزاد
    • IR ۲۳:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
      2 2
      پاسخ
      قانون تسهیل روجمع کنید خوبیت نداره جزبه تخریب
    • مهدی ۱۵:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۱
      1 1
      پاسخ
      عالی شد..
    • احمد پورعالی ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۶
      1 0
      پاسخ
      قانون تسهیل وکالت اگه برداشته شود بهتره چون برای صنف خیلی مضره

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