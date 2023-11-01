به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر خالد قدومی نماینده جنبش حماس در همایش تجلیل از هوش فلسطین که در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی بر اساس فریب تاسیس شده و آنها حیات را حق فلسطینی‌ها نمی دانند. کشتار کودکان فلسطینی مساله جدیدی نیست و این رژیم در سال ۱۹۴۷، پانصد روستا را از روی نقشه فلسطین حذف کرد.

وی درباره حمایت آمریکا و کشورهای غربی از اسراییل خاطر نشان کرد: آمریکا برای اینکه هزینه حضورش در کشورهای منطقه کم شود در ظاهر عقب نشینی کرده اما نفوذش را افزایش داده و در سیاست خارجی خود همواره از اسراییل حمایت کرده است.

قدومی با اشاره به اینکه حمایت کشورهایی مانند روسیه، چین و سران کشورهای عربی در حد گفت‌وگوی دیپلماسی است تاکید کرد: طوفان الاقصی به دلیل فراموشی قضیه فلسطین رخ داد. ما هرگزحاضر به سازش با اسراییل نخواهیم شد و نیاز به ارتش‌های اسلامی نداریم و خودمان کافی هستیم.

وی ادامه داد: تنها خواسته ما باز کردن گذرگاه رفح برای ورود امدادهای پزشکی و بشر دوستانه است. ما هرگز اجازه نمی‌دهیم شرایط قبل از طوفان الاقصی ادامه پیدا کند. هدف ما رسیدن به آزادی و پیروزی است.

نماینده جنبش حماس با تاکید بر نقش اساتید در این جنگ روانی گفت: ما از دانشگاهیان تقاضا می‌کنیم حقایق جنگ و چهره واقعی صهیونیست را معرفی کنند.

دکتر سیدمهدی ساداتی نژاد رییس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس نیز با عرض خیر مقدم به نماینده جنبش حماس و ابراز همدردی با مردم فلسطین گفت: هر انسانی با هر مکتب فکری درصورتی که نگاه مغرضانه نداشته باشد، نمی‌تواند درباره موضوع و آرمان فلسطین بی‌تفاوت باشد و دل انسان‌های آزاده و مسلمان با فلسطین و جریان مقاومت است.

وی با اشاره به تشکیل خانه گفت‌وگوی آزاد در دانشگاه تربیت مدرس افزود: دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مولود انقلاب اسلامی به لحاظ داشتن چهره‌های شاخص فرهنگی و سیاسی در جهت دهی سیاسی کشور نقش داشته و ما امیدواریم با استفاده از این ظرفیت بتوانیم قدم‌های محکمی در این زمینه برداریم.

دکتر فاطمه جان احمدی استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس با حضور در این نشست با بیان این نکته که نگاه به مساله تاریخی برای فهمیدن جایگاه فلسطین مهم است تصریح کرد: حماس کاری انجام داد که سال‌ها هیچ کدام از قدرت‌های مدعی کاری در این خصوص انجام نداده بودند و حماس این بخش از برد تاریخی را به نام خود رقم زد و با به رخ کشیدن قدرت و تجهیزات مسلمانان هیمنه اسراییل را فرو ریخت.

وی با تاکید بر استقرار میز پژوهش در حوزه فلسطین در دانشگاه گفت: باید تکلیف میراث، مفاخر و هویت اسلامی فلسطین مشخص شود. رخداد این اتفاق خوش یمن اما دردناک، فرصتی است که می توان به صورت هوشمندانه با بکارگیری سرمایه‌های فرهنگی برای حفظ دستاوردهای آن تلاش کرد.

دکتر مهدی کوچک زاده نماینده سابق مجلس شورای ملی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز با اشاره به بیانات امام خمینی (ره) و قرائت بخش‌هایی از سخنان ایشان درباره فلسطین خاطر نشان کرد: به گفته امام راحل مساله ما درباره فلسطین موضوع اسلام است و حماسه فلسطین همان آوای ملت ایران است.

کوچک زاده خطاب به نماینده جنبش حماس در ایران گفت: پیام ما را به عنوان یک استاد دانشگاه به گوش مردم غزه برسانید که ما با آنها ابراز همدردی کرده و جنایات وحشیانه رژیم کودک‌کش اسراییل را محکوم می‌کنیم.

حجت الاسلام دکتر ابوالفضل شکوری استاد فقه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در همایش تجلیل از هوش فلسطین گفت: فاشیسم و نازیسم به معنی واقعی کلمه در جنایات اسراییل تحقق پیدا کرده‌است و دولت‌های اسلامی کشورهای عربی باید مراقب فریب آمریکا در جریانات فلسطین باشند.

دکتر نجفقلی حبیبی، استاد فلسفه و حکمت دانشگاه تهران و رییس سابق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص مساله فلسطین یادآور شد: مساله فلسطین مساله جهان اسلام است و این بیداری و هوشیاری فلسطینیان جای تبریک دارد.

وی ادامه داد: ورود دانشگاه تربیت مدرس به این مساله مبارک است چرا که بحث فلسطین همیشه برای مردم ایران مهم بوده و ما نیز باید زبان گویای این مسلمانان باشیم.

دکتر فتح الله امی، استاد هوا و فضای دانشگاه تربیت مدرس به عنوان مهمان دیگر این همایش ضمن محکوم کردن جنایات اسراییل، در خصوص طوفان الاقصی اظهار داشت: علت حمایت کشورهای غربی از اسراییل به خاطر منفعت اقتصادی و هدایت پول نفت اعراب برای خرید اسلحه و ایجاد سمبل وحشت در منطقه است.

دکتر نهله غروی استاد قرآن و حدیث نیز با اشاره به معرفی قوم یهود در قرآن تصریح کرد: خداوند در قرآن درباره قوم یهود صحبت کرده و برای جوانانی که یهود را نمی‌شناسند و فکر می‌کنند آنها آواره بوده و جایی نداشتند به خوبی آنها را معرفی می‌کند که می‌تواند در راستای شبهات موجود در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: همچنین در قرآن به وفای به عهد توصیه شده است. ما نیز با آرمان‌های انقلاب عهد بستیم و باید برای حفظ یکپارچگی در کشور به عهد خود وفا کنیم.

دکتر حسن دانایی فرد رییس دانشکده اقتصاد به عنوان میزبان در پایان این همایش با تشکر از حضور نماینده جنبش حماس و مهمانان، به بیان دیدگاه خود در خصوص جریان فلسطین پرداخت و جنایات رژیم اشغالگر را محکوم کرد.

در این همایش که به همت انجمن اسلامی علوم سیاسی و روابط بین الملل با همکاری گروه سیاسی خانه گفتگوی آزاد، انجمن اسلامی مدرسان و کانون بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، کتاب «قضیه فلسطین» تالیف مقام معظم رهبری به زبان عربی که در خصوص فلسطین است از سوی دکتر شمس الدینی رییس کانون بسیج اساتید دانشگاه تربیت مدرس به دکتر خالد قدومی نماینده جنبش حماس در ایران اهدا شد