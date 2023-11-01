جدیدترین آمار فروش «هتل» اعلام شد/ عبور از مرز ۸۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «هتل» به کارگردانی مسعود اطیابی و تهیهکنندگی محمد شایسته که از ۵ مهر ماه اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است و از همان ابتدا با استقبال مخاطبان مواجه شده بود، با رسیدن به فروش بیش از ۸۰ میلیارد تومان در مدت زمان ۳۵ روز و عبور از فیلم سینمایی «انفرادی»، دومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران شد.
همچنین در این بازه زمانی حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار مخاطب برای تماشای این کمدی راهی سینماهای سراسر کشور شدهاند.
جدیدترین ساخته مسعود اطیابی با بازی پژمان جمشیدی و محسن کیایی روایت یک هتل پرماجرا و مهمانهای ناخواندهاش است که پس از ورود ۲ مرد و چهار زن، موقعیتهای چالش برانگیزی را رقم میزند.
پخش این فیلم سینمایی بر عهده شایسته فیلم است.
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