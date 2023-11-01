  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۱۲

جدیدترین آمار فروش «هتل» اعلام شد/ عبور از مرز ۸۰ میلیارد تومان

جدیدترین آمار فروش «هتل» اعلام شد/ عبور از مرز ۸۰ میلیارد تومان

فیلم سینمایی «هتل» با عبور از فروش ۸۰ میلیارد تومان در ۳۵ روز، دومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «هتل» به کارگردانی مسعود اطیابی و تهیه‌کنندگی محمد شایسته که از ۵ مهر ماه اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است و از همان ابتدا با استقبال مخاطبان مواجه شده بود، با رسیدن به فروش بیش از ۸۰ میلیارد تومان در مدت زمان ۳۵ روز و عبور از فیلم سینمایی «انفرادی»، دومین فیلم پرفروش تاریخ سینمای ایران شد.

همچنین در این بازه زمانی حدود ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار مخاطب برای تماشای این کمدی راهی سینماهای سراسر کشور شده‌اند.

جدیدترین ساخته مسعود اطیابی با بازی پژمان جمشیدی و محسن کیایی روایت یک هتل پرماجرا و مهمان‌های ناخوانده‌اش است که پس از ورود ۲ مرد و چهار زن، موقعیت‌های چالش برانگیزی را رقم می‌زند.

پخش این فیلم سینمایی بر عهده شایسته فیلم است.

کد مطلب 5927503
زهرا منصوری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها