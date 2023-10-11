۵۰۸ هزار نفر به تماشای «هتل» نشستند/ فروش ۲۴ میلیاردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «هتل» به کارگردانی مسعود اطیابی و تهیه‌کنندگی محمد شایسته که از ۵ مهر اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده و در هفته اول اکران با فروش ۱۰ میلیارد و ۷۵۰ تومانی مواجه شده بود، در ادامه این مسیر در هفته دوم نیز از این رکوردشکنی بی‌نصیب نماند.

«هتل» توانست با ثبت فروش ١٣ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در ٧ روز دوم اکران و جمعاً فروش ٢۴ میلیاردی با جذب ۵٠٨ هزار مخاطب، رکورد بیشترین فروش یک فیلم تا هفته دوم اکران در سینمای ایران را بشکند و از رقیبان خود در ثبت این رکورد پیشی بگیرد.

کمدی «هتل» را می‌توان در ادامه روند آشتی مخاطبان با سینماها پس از چندین سال فاصله از این فضای فرهنگی دانست که باعث رونق هرچه بیشتر سالن سینماها در سال جاری شده است.

جدیدترین ساخته مسعود اطیابی با بازی پژمان جمشیدی و محسن کیایی روایت یک هتل پرماجرا و مهمان‌های ناخوانده‌اش است که پس از ورود دو مرد و چهار زن، موقعیت‌های چالش برانگیزی را رقم می‌زند.

پخش این فیلم سینمایی بر عهده شایسته فیلم است.