اعلام آمادگی چین برای برگزاری فوری کنفرانس صلح درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، «وانگ یی» وزیر خارجه چین اعلام کرد پکن از برگزاری یک کنفرانس صلح برای رسیدگی به مناقشه فلسطین در اسرع وقت حمایت می‌کند. همچنین ما آمادگی خود را برای اعمال فشار به منظور اجرای راهکار دو کشور ابراز می‌کنیم.

وانگ در گفت‌وگوی تلفنی با همتای عمانی خود، خاطر نشان کرد: ما شاهد وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی در نوار غزه هستیم که با افزایش شمار تلفات همراه است. هیچ کشور وظیفه شناس و مسئولیت پذیری نمی‌تواند اجازه ادامه یافتن چنین وضعیتی را بدهد.

وزیر خارجه چین تاکید کرد: با شروع ریاست ما بر شورای امنیت سازمان ملل، ما هماهنگی‌ها را با تمامی کشورهای به ویژه کشورهای عربی به منظور رعایت عدالت، تقویت خواهیم کرد. ما به دنبال ایجاد اجماع تلاش‌های بی وقفه برای کاهش تنش‌ها هستیم.

پکن پیش‌تر خواستار استقرار فوری آتش بس در غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان شده بود. وزارت خارجه چین همچنین وعده داده است کمک‌های بشردوستانه بیشتری را به غزه ارسال کند.