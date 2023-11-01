به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس پرس، «سلامه معروف»، رییس دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه شامگاه چهارشنبه نقل کرد که جنایت‌های رژیم صهیونیستی در این نوار تاکنون بیش از ۱۰ هزار شهید و ناپدید بر جای گذاشته است.

بر پایه این گزارش، وی ضمن اعلام اینکه ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون ۸۲ مقر دولتی و ده‌ها مؤسسه خدماتی در نوار غزه را تخریب کرده، هشدار داد که بیمارستان «الشفا» در این نوار نیز تا توقف اجباری فعالیت خود به دلیل نبود سوخت، تنها چند ساعت فاصله دارد.

رییس دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه طی سخنانی همچنین اعلام کرد که از هفتم اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون دو هزار و ۵۱۰ دانش آموز فلسطینی از مقاطع مختلف تحصیلی، در نتیجه بمباران این نوار توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

معروف با بیان اینکه امروز برای نخستین بار از زمان شروع تجاوز رژیم صهیونیستی، ۷۰ زخمی برای مداوا از نوار غزه خارج شدند، تاکید کرد که وجود اجساد شهدا در زیر آوار، خطر شیوع بیماری‌های همه گیر را هشدار می‌دهد.

شایان ذکر است که حملات مرگبار ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه در واکنش به عملیات گردان‌های شهید «عزالدین قسام»، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در سرزمین‌های اشغالی تحت عنوان «طوفان الاقصی»، برای بیست و ششمین روز پیاپی ادامه دارد.