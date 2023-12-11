به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سخنگوی یونیسف در پی حملات رژیم اشغالگر، ۷۸۰۰ کودک در غزه جان باختهاند که وی آن را لکه ننگی بر پیشانی بشریت برشمرد و گفت: در خیابانهای غزه ترس و وحشت را دیدم و مردم در تلاش برای یافتن مکانی امن بودند. این در حالی است که وزارت بهداشت غزه از تیمهای پزشکی در سرتاسر جهان خواسته است برای امدادرسانی به مجروحان و نجات جان آنها خود را به غزه برسانند.
در حالی که اخبار کشتار صهیونیستها در غزه به صورت مطلوبی به جهان مخابره نمیشود تا جهانیان نیز از این اوضاع مطلع شوند، هنرمندان طراح هنوز دست از کار علیه این رژیم جعی نکشیدهاند و طرحهای جدیدی خلق میکنند تا شاید در فضای مجازی و پس از ویرال شدن، چشم جهانیان به مظلومیت این گوشه از جهان بیفتد.
کارلوس لتوف هنرمند کاریکاتوریست برزیلی که این روزها در این زمینه فعال است، به تازگی ۲ کارتون جدید را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است که اشاره به مبارزات و مقاومت مردم مظوم غزه و همچنین سیاستهای پنهانی آمریکا و صهیونیستها دارد.
هنرمندان کاریکاتوریست، تصویرساز و گرافیست ایرانی نیز در این موضوع آثار بسیاری خلق کرده و میکنند که از جمه آنها میتوان به سیدمسعود شجاعی طباطبایی و محمدحسین نیرومند اشاره کرد.
سید مسعود شجاعی طباطبایی در یکی از کارتونهایش که ابتدای ماه دسامبر خلق شده، به بمبهای آمریکایی که بر سر مردم غزه آوار شده است، اشاره کرده و در این باره نوشته است: «امروز با رفتن وزیر امور خارجه آمریکا، مجددا رژیم جعلی اقدام به بمباران و موشکباران غزه کرد، انگار چراغ سبزی از سوی آمریکا برای ادامه جنایات نشان داده شده است. بمبهای یک تنی آمریکا هدایایی برای رژیم جعلی محسوب میشود که تاکنون معادل حجم چند بمب اتمی منفجر شده است. وارد ماه دسامبر و جشنهای سال نو میشویم، بدون شک ارمغان این جشنها از طرف آمریکا جز تباهی نیست، از این رو این دولت کریسمس خونینی را برای مردم غزه به ارمغان آورده است!»
شجاعی طباطبایی در توضیح طرح کارتونی دیگرش که تصویری از نتانیاهو مشاهده میشود، نوشته است: «بی بی لقب نتانیاهو است و در این طرح تلاش داشتم خوش رقصی او را در حالیکه همچون فیلمهای مافیایی، پاهایش در قالب بتن قرار گرفته و راهی قعر دریا شده نشان دهم. روزنامه ان بی سی او را بزرگترین شکست خورده این رژیم قلمداد کرده است.»
در دیگر آثار شجاعی طباطبایی که در تصویر کنار خبر این گزارش قابل مشاهد است، او به ظهور نسل جدیدی از نازیها اشاره دارد و آفتابپرستی را که نمادی از رژیم جعلی است، تصویر کرده و آن را نسل جدید نازیسم خوانده است.
محمدحسین نیرومند هنرمند طراح و کاریکاتوریست و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور هنری و سینمایی نیز آثار جدیدی در مورد غزه و رژیم صهیونیستی خلق کرده است. وی که پوسترهای بسیاری با موضوع مقاومت مردم فلسطین و همچنین جنایات رژیم جعلی طراحی کرده است، در پوستر جدیدش به بروز نسل جدید نازیها اشاره کرده است که این طرح نیز در عکس کنار خبر قابل مشاهده است.
وی همچنین سه پوستر با موضوع «محور مقاومت» را یکجا منتشر کرده که در توضیح آن نوشته است: «ایده این سه پوستر در ورکشاپ نجف شکل گرفت.»
نظر شما