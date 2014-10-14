مسعود شجاعی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری «نخستین جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور غزه» و سابقه توجه به موضوع فلسطین در مسابقه های کاریکاتور ایران توضیح داد: ما در سال 87 مسابقه ای را با موضوع غزه برگزار کردیم که در آن زمان جنگ نابرابر 33 روزه ای در غزه رخ داده بود و این مسابقه توانست بسیار تأثیرگذار باشد به طوری که در تظاهرات روز قدس آن سال شاهد استفاده مردم از کاریکاتورهای این مسابقه بودیم. امسال نیز با توجه به بروز اتفاقات تازه ای در غزه و جنایات بشری رژیم صهیونیستی در غزه وظیفه خود دانستیم که در این زمینه واکنش نشان دهیم و به این ترتیب با نظر مساعد مسئولان انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس برگزاری مسابقه کاریکاتوری را با موضوع غزه برنامه ریزی کردیم و در همان مقطعی که جنگ غزه بحرانی شده بود، اطلاع رسانی برای شرکت در این مسابقه به صورت بین المللی آغاز شد و همان طور که پیش بینی می کردیم بسیاری از هنرمندان سراسر دنیا با مردم غزه همدلی کردند و با شرکت در این مسابقه به یاری ما آمدند.

احتمال شرکت هنرمندانی از 50 کشور دنیا

او با اشاره به آمار آثار ارسالی به این مسابقه بیان کرد: تاکنون هنرمندانی از بیش از 30 کشور جهان در این مسابقه شرکت کرده اند و با توجه به مهلت 10 روزه ای که تا پایان زمان ارسال آثار وجود دارد و هنرمندان کاریکاتوریست نیز معمولاً در آخرین دقایق آثارشان را ارسال می کنند، بر اساس تجربه هایمان پیش بینی می کنیم که هنرمندان حدود 50 کشور دنیا در این مسابقه شرکت داشته باشند و حدود 150 اثر را نیز در نمایشگاه ارائه کنیم.

رییس خانه کاریکاتور ایران درباره بخش های مختلف این مسابقه هم توضیح داد: در بخش کارتون موضوعات «سکوت رسانه های غربی و مجامع بین المللی»، «جنایت و کودک کشی در غزه»، «خیانت و همراهی شیوخ عرب» و «شیطان بزرگ آمریکا» انتخاب شده است و در بخش کاریکاتور چهره نیز در دو مورد بازی با کلمات کرده ایم و برای این که موضوع نسل کشی را به جنایات این سیاستمداران دنیا ارتباط دهیم، اسامی آنها را با یکدیگر تلفیق کرده ایم که شامل «آدولف نتانیاهو» و «بنیامین هیتلر» می شود و همچنین «شیمون پرز»، «ایهود اولمرت»، «باراک اوباما»، «ملک عبدلله (پادشاه عربستان)»، «حمد بن عیسی آل خلیفه (پادشاه بحرین)»، «فرانسوا اولاند»، «دیوید کامرون» و «آنگلا مرکل» را هم در نظر گرفته ایم. کاریکاتوریست ها نیز هر کدام به شیوه خود چهره همه سیاستمدارانی را که در رأس هرم استکبار و حمایت از صهیونیسم قرار دارند به درستی به تصویر کشیده اند؛ آثاری که به افشاگری و رونمایی از چهره واقعی این اشقیا می پردازد.

کارلوس لتوف به ایران می آید

شجاعی طباطبایی درباره برنامه های ویژه این مسابقه هم توضیح داد: از هنرمند کاریکاتوریست برزیلی کارلوس لتوف که از شهرت بین المللی در زمینه کاریکاتور برخوردار است و در موضوع حمایت از فلسطین و غزه نیز حضور فعالی داشته و چهره شناخته شده ای در این عرصه محسوب می شود، دعوت کرده ایم تا میهمان ما در این مسابقه باشد و به همین منظور در بخش جنبی این مسابقه نمایشگاهی از آثار این کاریکاتوریست برزیلی را برپا خواهیم کرد.

شجاعی با اشاره به همزمان شدن روز 13 آبان ماه با ایام محرم یادآور شد: با توجه به این که روز 13 آبان ماه روز عاشوراست، تعدادی از آثار برگزیده این مسابقه در مقابل لانه جاسوسی آمریکا در قالب بنرهای بزرگی به نمایش گذاشته می شود که این کاریکاتورها در واقع نه تنها خنده دار نیستند بلکه حاوی طنز تلخی است.

او از برپایی نمایشگاه آثار این مسابقه به صورت همزمان در مراکز فرهنگی مختلف تهران خبر داد و گفت: این آثار به طور همزمان در فرهنگسرای اندیشه، موزه هنرهای معاصر فلسطین، فرهنگسرای بهمن و تمامی مراکز حوزه هنری در شهرستان ها به نمایش گذاشته می شود.

نامگذاری جوایز کاریکاتور غزه به نام دو شهید فلسطینی

او همچنین از نامگذاری جوایز اول این مسابقه به نام دو شهید فلسطینی خبر داد و گفت: جوایز اول این مسابقه به نام دو شهید فلسطینی متبرک شده است، شهید محمد الدوره نوجوان فلسطینی که جلو چشمان پدرش هدف اصابت گلوله صهیونیست ها قرار گرفت و شهید ناجی العلی که قصد داریم به همین مناسبت از پدر شهید محمد الدوره و پسر شهید ناجی العلی دعوت کنیم تا میهمان ما در ایران باشند.

شجاعی اضافه کرد: پسر ناجی العلی در زمینه نمایش آثار پدرش بسیار فعال است و پدر شهید محمد الدوره نیز پیش از این به ایران سفر کرده است و امیدواریم که مقدمات لازم برای حضور این دو عزیز در ایران فراهم شود.

به گفته شجاعی طباطبایی دبیر این مسابقه کاریکاتور بین المللی، این مسابقه سه برگزیده اول تا سوم دارد که برگزیده اول آن برنده جایزه 1500 دلاری خواهد شد، برگزیده دوم هزار دلار دریافت خواهد کرد و به برگزیده سوم نیز 700 دلار اهدا می شود، همچنین در هر بخش به 3 نفر جایزه 500 دلاری تعلق خواهد گرفت.

شجاعی طباطبایی زمان گشایش این نمایشگاه را 19 آبان ماه ساعت 15 در فرهنگسرای اندیشه اعلام کرد و گفت: مراسم اهدای جوایز و اختتامیه نمایشگاه نیز روز شنبه یکم آذرماه ساعت 15 در همین فرهنگسرا برگزار خواهد شد.